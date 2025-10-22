„Więziony dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut oraz gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego” - poinformowała przewodnicząca PE Roberta Metsola.
Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji.
Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL.
Zwycięzców wybrała Konferencja Przewodniczących PE, w skład której wchodzą Metsola oraz liderzy grup politycznych w PE.
Przyznając tegoroczną Nagrodę Sacharowa za Wolność Myśli Andrzejowi Poczobutowi z Białorusi oraz Mzii Amaglobeli z Gruzji, oddajemy hołd dwóm dziennikarzom, których odwaga jest światłem nadziei dla wszystkich, którzy odmawiają milczenia. Oboje zapłacili wysoką cenę za mówienie prawdy w obliczu władzy, stając się symbolami walki o wolność i demokrację. Parlament stoi po ich stronie oraz po stronie wszystkich, domagających się wolności
— powiedziała przewodnicząca PE Roberta Metsola ogłaszając laureatów.
„Świetna decyzja!”
Do uhonorowania Andrzeja Poczobuta odniósł się były szef MSWIA europoseł Mariusz Kamiński.
Andrzej Poczobut otrzymał Nagrodę im. Sacharowa. Świetna decyzja!
Mam nadzieje, że ta nagroda utoruje drogę do zwolnienia Poczobuta przez reżim białoruski. Walczymy o wolność dla Andrzeja Poczobuta. To nasz obowiązek!
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński, ścigany w czasach PRL za działalność opozycyjną.
Z kolei europoseł Arkadiusz Mularczyk przekazał PAP, że Nagroda Sacharowa dla Poczobuta to ważne i symboliczne wydarzenie, przypominające światu o walce tego odważnego Polaka i dziennikarza o prawa człowieka i wolność słowa na Białorusi.
To również sygnał wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego
— były wiceminister spraw zagranicznych. Dodał, że decyzja PE wsparta przez posłów z Polski i inne grupy polityczne pokazuje, że można działać ponad podziałami politycznymi.
Szef delegacji PO-PSL Andrzej Halicki ocenił, że Poczobut jest wzorem moralnym i politycznym demokratycznej Białorusi.
Jest także wzorem Europy. Przyznając Nagrodę Sacharowa Andrzejowi Poczobutowi, Parlament oddaje cześć jego odwadze i – miejmy nadzieję – przyczynia się do jego uwolnienia. Za jego życie osobiście odpowiada dyktator Alaksandr Łukaszenka i jeśli Poczobutowi coś się stanie, to Łukaszenka osobiście odpowie za to przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
— oświadczył Halicki.
Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został 25 marca 2021 roku aresztowany, a w 2023 roku skazany na osiem lat za rzekome „podżeganie do nienawiści”. Obrońcy praw człowieka uznali go za więźnia politycznego. Władze polskie domagają się jego uwolnienia. W 2024 r. władze białoruskie zwolniły z więzień pewną grupę więźniów politycznych, ale Andrzeja Poczobuta nie było wśród nich. Przed miesiącem także doszło do uwolnienia 52 więźniów przetrzymywanych przez reżim Łukaszenki, także w tym wypadku Poczobuta nie wypuszczono.
Stan zdrowia Poczobuta od tego czasu się pogorszył, jednak mimo braku niezbędnej opieki medycznej wciąż walczy o wolność i demokrację. Obecny stan zdrowia Poczobuta nie jest znany, a jego rodzina nie ma prawa do odwiedzin.
W rezolucji przyjętej 15 marca 2023 r. Parlament Europejski zażądał natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
Kobieta–więzień polityczny
Z kolei Mzia Amaglobeli, to gruzińska dziennikarka i dyrektorka internetowych portali informacyjnych Batumelebi i Netgazeti, została aresztowana w styczniu 2025 roku za udział w antyrządowych protestach w Gruzji. W sierpniu została skazana na dwa lata więzienia z powodów politycznych. Jako pierwsza kobieta–więzień polityczny w Gruzji od czasu uzyskania przez kraj niepodległości i obrończyni wolności słowa, Amaglobeli stała się symbolem prodemokratycznego ruchu protestacyjnego w Gruzji, sprzeciwiającego się reżimowi partii rządzącej „Gruzińskie Marzenie” po kontrowersyjnych wyborach z października 2024 r.
W rezolucji przyjętej 19 czerwca 2025 r. Parlament wezwał do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Mzii Amaglobeli w Gruzji, potępiając „systematyczne ataki reżimu Gruzińskiego Marzenia na instytucje demokratyczne, opozycję polityczną”.
