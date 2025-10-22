Premier Włoch Giorgia Meloni zaapelowała w Senacie w Rzymie o zmianę podejścia UE w sprawie polityki klimatycznej. Podkreśliła też, że Włochy nie poprą rozwiązań unijnego Zielonego Ładu, szkodliwych dla przemysłu i popieranych, jak stwierdziła, przez „dziwaczne większości” w Europie.
Włochy nie mogą poprzeć propozycji rewizji europejskiej ustawy klimatycznej, jeśli nie będzie stanowić prawdziwej zmiany podejścia
— oświadczyła szefowa rządu przedstawiając w izbie wyższej informację swego gabinetu przed szczytem UE.
Następnie wyjaśniła, że „Włochy będą nadal popierać ambitny plan redukcji emisji dwutlenku węgla, ale uważamy, że najlepszym sposobem na to, by nie osiągnąć tego celu jest dalsze ideologiczne, a zatem nierozsądne podejście, które wyznacza rozwiązania nie do utrzymania i nieosiągalne i grozi definitywnym podważeniem wiarygodności samej Unii Europejskiej”.
Prosimy Komisję Europejską o odważną interwencję, by skorygowała dużą liczbę ryzykownych decyzji podjętych w przeszłości w ramach Zielonego Ładu, które obecnie pokazują wszystkie jego ograniczenia
— oświadczyła Meloni.
Meloni przeciwko ideologii klimatycznej
Podkreśliła, że Włochy „nie są gotowe, by wesprzeć nowe kontrproduktywne inicjatywy, by podążać za interesami dziwacznych większości w Europie”.
Ideologiczne podejście do kwestii klimatycznych narzuciło cele, które przynoszą szkody naszej tkance ekonomiczno-przemysłowej, osłabiają kraje europejskie
— ostrzegła.
Ale przede wszystkim to kwestia wiarygodności: jak możemy uchodzić za wiarygodnych w oczach naszych partnerów międzynarodowych i inwestorów, jeśli stawiamy niemożliwe czy nawet szkodliwe cele dla tych, którzy chcą prowadzić działalność w Europie czy we Włoszech?
— dodała Meloni.
Premier apelowała o cele realistyczne, sprawdzone, dostosowane do możliwości sektorów produkcji i przemysłu.
Nie może być mowy tylko o elektryfikacji, jeśli chodzi o przyszłość samochodów, zwłaszcza ciężki transport czy przemysł, począwszy od produkcji stali, szkła i cementu. Przeciwnie, musimy być otwarci na wszystkie rozwiązania
— oceniła Meloni.
