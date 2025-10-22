„Dziesięć obwodów Ukrainy było atakowanych ostatniej nocy przez rosyjskie drony i rakiety; zginęło co najmniej sześć osób, w tym dwoje dzieci, 17 zostało rannych” – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem Rosja wciąż nie odczuwa wystarczającej presji za przedłużanie wojny. Rosyjski dron trafił również w przedszkole w jednej z dzielnic Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy; wszystkie dzieci ewakuowano, jednak doznały ostrej reakcji na stres. Na miejscu wybuchł pożar.
Pod atakami znalazły się zwykłe miasta — głównie nasza infrastruktura energetyczna, ale jest też wiele trafień w budynki mieszkalne. Pożary w Zaporożu, uderzenia w domy w Kijowie. Ucierpiały obwody kijowski, odeski, czernihowski, dniepropietrowski, kirowohradzki, połtawski, winnicki, zaporoski, czerkaski i sumski. Obecnie wiadomo o 17 osobach rannych. Sześć osób, w tym dwoje dzieci, niestety zginęło. Składam kondolencje rodzinom i bliskim
— podkreślił Wołodymyr Zełenski.
Prezydent Ukrainy ocenił, że Rosja wciąż nie odczuwa wystarczającej presji za przeciąganie wojny.
Rosyjskie słowa o dyplomacji nic nie znaczą, dopóki rosyjscy przywódcy nie odczują krytycznych problemów. A to można osiągnąć tylko poprzez sankcje, tylko dzięki dalekosiężnym środkom i wyłącznie przez skoordynowaną dyplomację wszystkich naszych partnerów
— zaznaczył.
Silny pakiet sankcyjny wobec Rosji
Według ukraińskiego prezydenta nadszedł czas, aby Unia Europejska przyjęła silny pakiet sankcyjny wobec Rosji. Powiedział także, że Kijów liczy na zdecydowane kroki sankcyjne ze strony USA i innych państw G7.
Bardzo ważne, by świat właśnie teraz nie milczał i by na podłe ataki Rosjan padła wspólna odpowiedź. Każdy, kto teraz pomaga Ukrainie systemami obrony powietrznej i rakietami do nich, chroni życie. Jesteśmy za to wdzięczni. I każdy, kto pomoże Ukrainie w uzyskaniu zdolności (do ataków - PAP) dalekiego zasięgu, przybliży zakończenie wojny
— napisał Zełenski.
Atak na przedszkole w Charkowie
Trafienie w prywatne przedszkole w dzielnicy Chołodnohirskiej, są ranne dzieci. W miejscu uderzenia wybuchł pożar
— przekazał mer.
W chwili obecnej jest czworo rannych, jedno nieprzytomne w reanimacji
— dodał Terechow w kolejnym wpisie w komunikatorze Telegram.
„Wszystkie dzieci zostały ewakuowane”
Mer wyjaśnił, że wszystkie dzieci udało się ewakuować, jednak pożar w miejscu wybuchu rosyjskiego drona nadal trwa.
Liczba poszkodowanych wzrosła do siedmiu. Wśród nich jest jeden zabity mężczyzna. Informacja o rannych dzieciach na szczęście nie potwierdziła się
— napisał potem w komunikatorze Telegram mer Charkowa Ihor Terechow.
Wszystkie dzieci zostały ewakuowane i znajdują się w schronach. Według wstępnych informacji wiele doznało ostrej reakcji na stres
— przekazał na tej samej platformie szef władz wojskowych obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.
Wcześniej Terechow informował, że Charków od wczorajszego wieczora atakowany był z zastosowaniem dronów i kierowanych bomb lotniczych. Bomby te uszkodziły co najmniej 15 domów jednorodzinnych w dzielnicy Industrialnej. Po północy mer powiadomił o dziewięciu osobach rannych.
Dziś w godzinach porannych Terechow poinformował o kolejnym ataku, tym razem ponownie z użyciem ciężkich dronów uderzeniowych. Szef władz wojskowych obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow powiadomił o sześciu osobach rannych i jednej ofierze śmiertelnej.
„Rosja coraz bardziej bezczelna”
Na atak na przedszkole zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Rosyjski dron uderzył w przedszkole w Charkowie – po intensywnym ataku w nocy. Niestety, jedna osoba zginęła – składam kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie. Na chwilę obecną siedem osób zostało rannych i otrzymuje pomoc medyczną. Wszystkie dzieci zostały ewakuowane i znajdują się obecnie w schroniskach. Wstępne raporty wskazują, że wiele z nich wykazuje ostre reakcje stresowe. Nie ma żadnego uzasadnienia dla ataku dronów na przedszkole i nigdy nie może być. Rosja staje się coraz bardziej bezczelna. Ataki te są pluciem w twarz wszystkim, którzy nalegają na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Bandyci i terroryści mogą zostać powstrzymani jedynie siłą
— napisał potem prezydent Zełenski i zamieścił zdjęcia.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743798-rosjanie-zaatakowali-kijow-w-charkowie-atak-na-przedszkole
