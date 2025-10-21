Trwa 1337. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Środa, 22 października 2025 r.
10:40. Rosyjski dron trafił w przedszkole w Charkowie
Rosyjski dron trafił w przedszkole w jednej z dzielnic Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy; są ranne dzieci. Na miejscu wybuchł pożar – poinformował mer tego miasta Ihor Terechow.
„Trafienie w prywatne przedszkole w dzielnicy Chołodnohirskiej, są ranne dzieci. W miejscu uderzenia wybuchł pożar” – przekazał mer.
„W chwili obecnej jest czworo rannych, jedno nieprzytomne w reanimacji” – dodał Terechow w kolejnym wpisie w komunikatorze Telegram.
10:11. W nocy lotnisko w Wilnie było zamknięte z powodu balonów z przemytem
Lotnisko w Wilnie zostało we wtorek póżnym wieczorem zamknięte z powodu pojawienia się w jego przestrzeni powietrznej kilkudziesięciu balonów z przemytem - poinformowało litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NCMC). „Funkcjonowanie lotniska zostało zakłócone z powodu pojawienia się balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemytu papierosów z Białorusi” - głosi oświadczenie NCMC.
Osiem lotów zostało przekierowanych na inne lotniska, w tym w tym do Kowna i Warszawy. Pasażerowie na lotnisk w Wilnie zostali poproszeni o śledzenie komunikatów władz lotniska.
Do podobnego incydentu na wileńskim lotnisku doszło 3 października. Komunikacja lotnicza w Europie była w ciągu ostatnich tygodnie wielokrotnie zakłócana z powodu pojawienia się podejrzanych dronów i innych obiektów, w tym na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i w państwach bałtyckich.
10:01. Skutki nocnego ostrzału Chersonia
Gubernator obwodu chersońskiego publikuje nagranie ilustrujące skutki porannego ostrzału Chersonia. W ostrzale, do którego doszło o 5 rano, ucierpiał 78-letni mężczyzna i 75-letnia kobieta.
09:45. Orban: Nie przerwano przygotowań do szczytu Trump - Putin
Premier Węgier Viktor Orbán powiedział, że przygotowania do szczytu Donald Trump – Władimir Putin w Budapeszcie wciąż trwają. We wtorek przedstawiciele Białego Domu przekazali, że „nie ma planów”, by Trump i Putin spotkali się w najbliższej przyszłości. W środę w Waszyngtonie wizytę rozpoczyna węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó. W planach ma spotkanie z sekretarzem stanu Marco Rubio.
09:30. Wzrosła liczba ofiar ataku na Kijów
Mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko poinformował, że w nocnym ataku na Kijów rannych zostało 19 osób, w tym pięcioro dzieci.
09:10. Litwa czasowo zamknęła granicę z Białorusią
Litwa ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zamknęła oba przejścia graniczne z Białorusią po tym, jak w nocy do kraju od strony białoruskiej wleciało kilkanaście balonów meteorologicznych.
09:00. Zełenski: W nocnych atakach zginęło sześć osób, w tym dwoje dzieci
„Kolejna noc dowodzi, że Rosja wciąż nie odczuwa wystarczającej presji za przedłużanie tej wojny. Nasze siły obrony powietrznej, mobilne grupy ogniowe i załogi przechwytujące drony pracowały przez całą noc i poranek. Ostrzał spadł na zwykłe miasta – przede wszystkim na naszą infrastrukturę energetyczną, ale wiele pocisków trafiło również w budynki mieszkalne. W Zaporożu wybuchły pożary, a w Kijowie odnotowano trafienia w domy.” - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Dodał, że w nocy Rosjanie zaatakowali obwody: kijowski, odeski, czernihowski, dnieprowski, kirowohradzki, połtawski, winnicki, zaporoski, czerkaski i sumski. „Według obecnych danych rannych zostało 17 osób. Niestety, zginęło 6 osób, w tym dwoje dzieci. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim.” - dodał.
08:08. Władze: dwie osoby zginęły w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów
Co najmniej dwie osoby cywilne zginęły w stolicy Ukrainy, Kijowie, w wyniku zmasowanych ataków rosyjskich dronów i pocisków balistycznych, które wymierzone były przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną – powiadomiły w środę rano władze.
W mieście po północy trzykrotnie ogłaszano alarm; ostatni, który rozpoczął się przed godz. 4 (godz. 3 w Polsce) trwa do tej pory. W centrum Kijowa słychać było liczne wybuchy i odgłosy wystrzałów obrony powietrznej. Niebo nad częścią miasta zasnute jest dymem.
Według mera stolicy Witalija Kliczki jedna osoba zginęła w dzielnicy Dnieprzańskiej, gdzie dron uderzył na wysokości szóstej kondygnacji 17-piętrowego bloku. „Jedna osoba zginęła, dziesięć uratowano” – napisał Kliczko w komunikatorze Telegram. Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko dodał następnie, że są już dwie ofiary śmiertelne.
07:01. Władze: dwie osoby zginęły w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów
Co najmniej dwie osoby cywilne zginęły w stolicy Ukrainy, Kijowie, w wyniku zmasowanych ataków rosyjskich dronów i pocisków balistycznych, które wymierzone były przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną – powiadomiły w środę rano władze.
W mieście po północy trzykrotnie ogłaszano alarm; ostatni, który rozpoczął się przed godz. 4 (godz. 3 w Polsce) trwa do tej pory. W centrum Kijowa słychać było liczne wybuchy i odgłosy wystrzałów obrony powietrznej. Niebo nad częścią miasta zasnute jest dymem.
06:36. Były wysłannik ds. Ukrainy: Trump powinien przekazać Ukraińcom Tomahawki pod pewnym warunkiem
Prezydent USA Donald Trump powinien przekazać Ukrainie pociski dalekiego zasięgu Tomahawk pod warunkiem, że Ukraińcy zobowiążą się, że nie wykorzystają ich, jeśli Moskwa zgodzi się na zawieszenie broni - powiedział we wtorek CNN Kurt Volker, były specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy.
Sprzedaż amerykańskich pocisków kierowanych Tomahawk była jednym z tematów piątkowego spotkania prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, w Białym Domu. Trump zasugerował podczas spotkania, że nie sprzeda Ukrainie tych rakiet, gdyż USA ich potrzebują. Zełenski zapewnił po opuszczeniu Białego Domu, że temat pocisków jest aktualny.
00:01. Trump: nie chcę „zmarnowanego spotkania” z Putinem
Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że nie chce „zmarnowanego spotkania” i zmarnowanego czasu.
Nie chcę mieć zmarnowanego spotkania. Nie chcę zmarnowanego czasu, więc zobaczę, co się wydarzy
— powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. Dopytywany przez dziennikarza, zapewnił, że nie powiedział, że spotkanie z Putinem byłoby stratą czasu.
Myślę że Putin chce, żeby to się zakończyło. Myślę, że Zełenski chce, żeby to się zakończyło. I myślę, że to się zakończy
— dodał Trump.
Oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z Putinem i zapowiedział, że poinformuje w ciągu dwóch dni, co dalej. Ocenił też, że jest szansa na zawieszenie broni w Ukrainie.
Poinformował również, że rozmawiał we wtorek z premierem Indii Narendrą Modim i zapewnił, że on też chce zakończenia wojny w Ukrainie. Trump powiedział, że Indie nie będą kupować „zbyt dużo” ropy od Rosji.
Wcześniej we wtorek przedstawiciel Białego Domu powiadomił media, że „nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości”.
Sekretarz Rubio i minister spraw zagranicznych Ławrow odbyli owocną rozmowę. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne i nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości
— przekazał PAP przedstawiciel Białego Domu.
Źródła dziennika „Wall Street Journal” powiadomiły, że poniedziałkowa rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji pokazała, że Kreml pozostaje przy swoim dawnym stanowisku. Po tym telefonie Rubio, który jest też doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta, powiadomił innych przedstawicieli Białego Domu, że zorganizowanie szczytu Trumpa z Putinem w najbliższej przyszłości najpewniej nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów dla negocjacji pokojowych.
Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Zapowiadano, że spotkanie mogłoby się odbyć w ciągu dwóch tygodni.
