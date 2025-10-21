Sekretarz stanu USA Marco Rubio po rozmowie z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem przekazał przedstawicielom Białego Domu, że spotkanie przywódców USA i Rosji w najbliższej przyszłości najpewniej nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów dla procesu pokojowego - napisał „Wall Street Journal”.
Rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji pokazała, że Kreml pozostaje przy swoim dawnym stanowisku, według którego Ukraina powinna przekazać Rosjanom kontrolę nad całym Donbasem w ramach porozumienia pokojowego - przekazały źródła dziennika.
Nie ma sensu
Po tym telefonie Rubio, który jest też doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, powiadomił innych przedstawicieli Białego Domu, że zorganizowanie szczytu Trumpa z Putinem w najbliższej przyszłości najpewniej nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów dla negocjacji pokojowych - poinformowała gazeta.
Przedstawiciel Białego Domu powiadomił media, że „nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości”.
W ocenie administracji jest mało prawdopodobne, by Rosja podpisała porozumienie pokojowe w bliskiej przyszłości.
Stanowisko Kremla
Ławrow powiedział dziennikarzom, że rosyjskie stanowisko jest niezmienne.
Myślę, że amerykańskie władze doszły do wniosku, że stanowisko Rosji pozostało w dużej mierze niezmienne na przestrzeni czasu i pozostaje w granicach jej pierwotnych, maksymalistycznych żądań
— oświadczył minister.
Dodał, że stanowisko Rosji było takie samo też w sierpniu, gdy doszło do spotkania Trumpa z Putinem na Alasce. Ławrow powiedział, że Rosja woli całościowe porozumienie pokojowe od zawieszenia broni. To zdaniem krytyków pozwala Kremlowi kontynuować walki i nie podejmować negocjacji w dobrej wierze.
Brak woli Rosji
Zdaniem wysokiego rangą przedstawiciela administracji wypowiedzi Ławrowa potwierdzają, że Rosja nadal nie jest skłonna do zawarcia porozumienia. Źródło dziennika podkreśliło jednocześnie, że podczas zeszłotygodniowej rozmowy telefonicznej z Trumpem Putin zasygnalizował, że jest otwarty na rozmowę na temat kwestii, które mogłyby zbliżyć stanowiska USA i Rosji.
Urzędnicy przekazali, że dało to pewną nadzieję na zorganizowanie kolejnego szczytu Trump-Putin w przyszłości, nawet jeśli spotkanie nie nastąpi tak szybko, jak zasugerował Trump, gdy ogłosił spotkanie w Budapeszcie.
Rubio i Ławrow w tym miesiącu mają być w Malezji na szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, jednak na razie nie ma zaplanowanych spotkań ministrów. Źródła przekazały, że Rubio i Ławrow będą nadal współpracować, by opracować plany potencjalnego szczytu Trump-Putin.
as/PAP
