„Prezydent Donald Trump nie ma planów spotkania z Władimirem Putinem w najbliższej przyszłości” - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez agencję Reutera. Oficjel poinformował też, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji.
Sekretarz Rubio i minister spraw zagranicznych Ławrow odbyli owocną rozmowę. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne i nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości
— przekazał PAP przedstawiciel Białego Domu. Wcześniej podobną wiadomość Biały Dom przekazał agencji Reutera.
Rozmowa telefoniczna
Informacja pojawiła się po rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, po której anulowano wstępny plan ich bezpośredniego spotkania w tym tygodniu. Rzecznik Kremla w poniedziałek powiedział, że stanowisko Rosji w sprawie zawieszenia broni się nie zmieniło. Do wstrzymania walk wedle obecnej linii frontu wezwał w piątek prezydent Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, choć według doniesień m.in. „Financial Times” podczas samego spotkania próbował nakłonić Zełenskiego do oddania Donbasu Rosji.
CNN podał, że Rubio po rozmowie z Ławrowem prawdopodobnie zarekomenduje Trumpowi, by odwołać zapowiadany szczyt z Putinem. Jedno ze źródeł podało, że Rubio i Ławrow mieli rozbieżne oczekiwania co do ewentualnego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Stanowisko Kremla
Kreml poinformował, że nie jest jasne, kiedy odbędzie się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Żadne daty nie zostały ustalone, dlatego nie mogły być zmienione.
Prezydenci porozumieli się (co do spotkań), ale nie możemy przełożyć czegoś, co nie zostało jeszcze sfinalizowane
— powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Ani prezydent Trump, ani prezydent Putin nie podali dokładnych dat
— poinformował.
Potrzebujemy przygotowań, poważnych przygotowań
— powiedział Pieskow.
To może zająć trochę czasu. Właśnie dlatego początkowo nie ustalono żadnych konkretnych dat
— przekonywał rzecznik. Naciskany przez dziennikarzy, podkreślił, że nie ma żadnych informacji na temat ewentualnej daty szczytu przywódców.
Co sądzi o tym Trump?
Według telewizji NBC News, która również powołuje się na urzędnika Białego Domu, prezydent Trump uznał, że obie strony nie są jeszcze wystarczająco gotowe, by przejść do rozmów przywódców.
Co jeśli nie uda się zawrzeć układu o zakończeniu wojny z Putinem? Tajemnicze słowa Trumpa: „Wiele osób zapłaci wysoką cenę"
Trump zaprzecza doniesieniom: Nie mówiłem Zełenskiemu, by oddał Donbas. „Powinni natychmiast zatrzymać się na liniach frontu"
Europejscy liderzy poparli Trumpa ws. pokoju na Ukrainie. „Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i przemysł obronny"
as/PAP
