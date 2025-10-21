Publikacja pośmiertnie wydanych pamiętników Virginii Giuffre - która przez lata oskarżała amerykańskiego finansistę Jeffreya Epsteina i brytyjskiego księcia Andrzeja o wykorzystywanie seksualne - sprawia, że kładący się cieniem na brytyjskiej rodzinie królewskiej skandal prędko nie zniknie.
Książka „Nobody’s Girl” (niczyja dziewczyna) ukazała się na rynku pół roku po samobójczej śmierci Giuffre. Przez lata twierdziła ona, że była ofiarą handlu żywym towarem, prowadzonego przez nieżyjącego już Epsteina, skazanego za przestępstwa seksualne, i jego byłą partnerkę Ghislaine Maxwell, która odsiaduje wyrok więzienia. Twierdziła też, że była wykorzystywana seksualnie przez księcia Andrzeja, gdy miała mniej niż 18 lat.
W zeszłym tygodniu 65-letni Andrzej, młodszy brat króla Karola III, odrzucił zarzuty Giuffre, ale ogłosił, że przestanie używać tytułów, w tym tytułu księcia Yorku. Jeśli jednak Pałac Buckingham liczył, że to zamknie sprawę, to nic na to nie wskazuje.
Szczegółowy opis wydarzeń
Książka nie wnosi wiele nowego w stosunku do oskarżeń, które Giuffre wysuwała już wcześniej, ale opisuje niektóre wydarzenia w bardziej szczegółowy i uporządkowany sposób. Poza tym książka dzięki zamówieniom w przedsprzedaży weszła na pierwsze miejsce bestsellerów Amazona, co powoduje, że książę Andrzej znów trafił na czołówki brytyjskich mediów.
Giuffre opowiedziała w książce m.in. o tym, jak po raz pierwszy spotkała Andrzeja w marcu 2001 r., oraz opisała okoliczności ich trzech stosunków seksualnych. Jak podkreśliła, wiedział on wówczas, że jest niepełnoletnia. Twierdziła także, że gdy wniosła pozew sądowy przeciw Andrzejowi, jego pracownicy próbowali wynająć internetowe trolle, aby ją nękać.
W 2022 r. Andrzej zawarł z Giuffre ugodę pozasądową, na mocy której w zamian za nieujawnioną publicznie kwotę zgodziła się ona wycofać oskarżenia. Książę nie przyznał się wówczas do winy, ale uznał cierpienie Giuffre jako ofiary handlu ludźmi w celach seksualnych i zgodził się przekazać darowiznę na rzecz jej organizacji charytatywnej.
Książę Andrzej zrezygnował ze wszystkich publicznych obowiązków i działalności charytatywnej już w 2019 r., po fatalnie odebranym wywiadzie dla stacji BBC, w którym przedstawił niewiarygodne wyjaśnienia dotyczące natury swoich relacji z Epsteinem. Zaprzeczył w nim również, jakoby kiedykolwiek miał kontakt seksualny z Giuffre, mówiąc, że nie pamięta spotkania z nią.
