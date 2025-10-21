Nicolas Sarkozy może wyjść z więzienia jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Obrońcy byłego prezydenta Francji złożyli dziś wniosek o jego zwolnienie z więzienia. Sąd ma dwa miesiące na rozpatrzenie sprawy. „Nie ma, obiektywnie, żadnego powodu, by sąd odrzucił ten wniosek o zwolnienie, ale istnieje niepewność sądowa i z nią się zetkniemy” - argumentował adwokat Christophe Ingrain w rozmowie ze stacją BFMTV.
Oznaczałoby to, jak zauważają media, że były prezydent mógłby - w przypadku pozytywnej decyzji - wrócić do domu jeszcze przed Bożym Narodzeniem.
Adwokat Sarkozy’ego Christophe Ingrain powiedział stacji BFMTV, że tryb rozpatrzenia prośby nie zostanie przyspieszony dla byłego szefa państwa. Przeciętny termin rozpatrywania takiego wniosku to jeden miesiąc. Ingrain ocenił jednak, że nawet jedna noc w więzieniu to „o noc za dużo”.
Nie ma, obiektywnie, żadnego powodu, by sąd odrzucił ten wniosek o zwolnienie, ale istnieje niepewność sądowa i z nią się zetkniemy
— powiedział prawnik.
Sarkozy musiał zacząć odbywać karę ze względu na decyzję sądu pierwszej instancji, który, wydając wyrok, nakazał jego wykonanie bez czekania na apelację. Sąd powołał się na „wyjątkową wagę” czynów, o które były prezydent został oskarżony w sprawie dotyczącej funduszy z Libii na jego kampanię wyborczą.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Historia na naszych oczach. Sarkozy jako pierwszy były prezydent Francji trafił do więzienia! „Nie żądam żadnych przywilejów”
Decyzja zapadnie na publicznym posiedzeniu
W przypadku wniosku o zwolnienie nie ma kryterium „wyjątkowej wagi” czynów. Sąd może nie zgodzić się na zwolnienie, jeśli uzna, że istnieje ryzyko naciskania na świadków, ucieczki, bądź ponownego popełnienia przestępstwa. Jeśli sąd godzi się na wyjście skazanego z więzienia, może nakazać areszt domowy i noszenie bransoletki elektronicznej.
Adwokaci byłego prezydenta przekonywali, że w jego przypadku nie powinno być przeszkód do zwolnienia.
Nie ma ryzyka ponownego popełnienia (przestępstwa), nie ma ryzyka zniszczenia dowodów - bo dowodów brak - ani też ryzyka wywierania presji na świadków
— powiedział Ingrain.
Decyzję w sprawie wniosku o zwolnienie podejmie sąd apelacyjny na publicznym posiedzeniu, choć sąd może również zdecydować się na posiedzenie w formie wideokonferencji (Sarkozy uczestniczyłby z więzienia, przez łącze wideo). W razie odmowy były prezydent będzie mógł złożyć ponowną prośbę.
Natomiast proces przed sądem wyższej instancji w sprawie apelacji od wyroku, którą złożył Sarkozy, nie rozpocznie się wcześniej niż w styczniu 2026 roku.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tajemnicze spotkanie Macrona z Sarkozym w Pałacu Elizejskim. Były prezydent już jutro trafi za kratki! Został skazany na pięć lat więzienia
— Sarkozy trafi do paryskiego więzienia La Sante. Kiedyś osadzono tam Dreyfusa i gangstera Mesrine’a. Były prezydent nie będzie miał ułatwień
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743747-sarkozy-opusci-wiezienie-obroncy-niemal-pewni-sukcesu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.