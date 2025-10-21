„Ekipy rozbiórkowe zaczęły wczoraj wyburzać część wschodniego skrzydła Białego Domu w ramach przygotowań do budowy sali balowej, o której od dawna marzy prezydent USA Donald Trump” - poinformował dziennik „Washington Post”.
Wczoraj Trump ogłosił we wpisie na platformie Truth Social początek budowy sali, której koszt szacowany jest na 250 mln dolarów. Zaznaczył, że budowa finansowana jest ze środków prywatnych przez „hojnych patriotów, wspaniałe amerykańskie firmy” i samego Trumpa.
Od ponad 150 lat każdy prezydent marzył o sali balowej w Białym Domu, by przyjmować gości na przyjęciach, wizytach państwowych itd.
— podkreślił amerykański przywódca.
Wielka sala balowa przy Białym Domu
W lipcu Trump ujawnił plan zbudowania wielkiej sali balowej przy Białym Domu. Wtedy - jak przypomniały media - deklarował, że budowa nie wpłynie na istniejącą strukturę siedziby prezydentów USA.
Nie będzie ingerować w obecny budynek. Będzie obok niego, ale nie będzie się z nim stykać w poszanowaniu obecnego budynku, którego jestem największym fanem. (…) To jest moje ulubione miejsce
— mówił wówczas prezydent.
Biały Dom poinformował, że w ramach budowy sali balowej wschodnie skrzydło, które powstało w 1902 r., zostanie „w pełni zmodernizowane”.
