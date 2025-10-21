„Jeśli prezydent Trump zdoła wynegocjować pokój, my będziemy gotowi pomóc w zabezpieczeniu pokoju. Jeśli chodzi o nasze siły zbrojne, już teraz sprawdzam poziom gotowości i przyspieszam przekazanie milionów funtów na przygotowanie do ewentualnego wysłania wojsk do Ukrainy” - zadeklarował brytyjski minister obrony John Healey.
Zapewnił on, że jeśli zawieszenie broni zostanie zawarte, brytyjscy żołnierze będą gotowi do wzięcia udziału w jego nadzorowaniu w ramach sił międzynarodowych. Podkreślił jednak, że to Ukraińcy muszą zdecydować, co i w jaki sposób będzie przedmiotem rozmów pokojowych.
Jeśli prezydent Trump zdoła wynegocjować pokój, my będziemy gotowi pomóc w zabezpieczeniu pokoju. Jeśli chodzi o nasze siły zbrojne, już teraz sprawdzam poziom gotowości i przyspieszam przekazanie milionów funtów na przygotowanie do ewentualnego wysłania wojsk do Ukrainy
— powiedział Healey w wygłoszonym w poniedziałek wieczorem wystąpieniu.
Zapytany, o jakich kwotach mowa, odparł, że o „dobrze ponad” 100 mln funtów. Zaznaczył jednak, że część z tych pieniędzy została już wydana na przygotowania do ewentualnego rozmieszczenia wojsk.
Rosja wrogo nastawiona do Wielkiej Brytanii
Healey oświadczył, że ze względu na brytyjskie zaangażowanie w pomoc Ukrainie rosyjski przywódca Władimir Putin „uznaje Wielką Brytanię za swojego wroga numer jeden”.
Ocenił, że od czasu zakończenia II wojny światowej ryzyko szerszego konfliktu zbrojnego w Europie nie było większe niż obecnie.
Jest to bez wątpienia nowa era zagrożeń. Świat stał się bardziej niestabilny, niepewny i niebezpieczny. Od zakończenia II wojny światowej bezpieczeństwo Europy nie było tak zagrożone konfliktem międzypaństwowym
— mówił.
Healey poinformował też, że wprowadzone zostaną nowe procedury pozwalające siłom zbrojnym na zestrzeliwanie dronów zagrażających bazom wojskowym na terytorium Wielkiej Brytanii. Obecne zasady nakazują żołnierzom przekierowywanie dronów lub zakłócanie ich sygnału GPS za pomocą sprzętu przeciwdziałającego dronom. Zestrzelenie niezidentyfikowanego drona jest dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach. Nowe procedury dotyczyć będą tylko obiektów wojskowych, ale w przyszłości mogą być rozciągnięte także na niektóre obiekty cywilne, np. lotniska.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— RELACJA. 1336. dzień wojny na Ukrainie. CNN: szczyt Trump Putin może się opóźnić - spotkanie doradców zostało odłożone
— Europejscy liderzy poparli Trumpa ws. pokoju na Ukrainie. „Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i przemysł obronny”
— Generał Załużny dla Instytutu Wschodniej Flanki: Czy Europa rozumie główne zagrożenie?
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743715-misja-pokojowa-na-ukrainie-w-brytania-gotowa-wyslac-wojsko
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.