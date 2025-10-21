„Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Trumpa, że walki powinny natychmiast ustać, a obecna linia kontaktu powinna być punktem wyjścia dla negocjacji” - - napisano w oświadczeniu opublikowanym przez rząd brytyjski, który odnosi się do działania przywódcy USA na rzecz pokoju na Ukrainie. Poparcie wyrazili europejscy przywódcy.
Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Trumpa, że walki powinny natychmiast ustać, a obecna linia kontaktu powinna być punktem wyjścia dla negocjacji. Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i przemysł obronny, aż (przywódca Rosji Władimir) Putin będzie gotowy do zawarcia pokoju. Opracowujemy środki, które pozwolą nam w pełni wykorzystać zamrożone aktywa państwowe Rosji, aby Ukraina miała potrzebne zasoby
— napisano w oświadczeniu opublikowanym przez rząd brytyjski.
Wśród sygnatariuszy są prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron, a także szefowie rządów Polski - Donald Tusk, Wielkiej Brytanii - Keir Starmer, Niemiec - Friedrich Merz i Włoch - Giorgia Meloni.
xyz/PAP
