Trwa 1336. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 21 października 2025 r.
00:05. Zełenski: planujemy kupić od USA 25 systemów Patriot
Ukraina planuje kupić od Stanów Zjednoczonych 25 systemów obrony powietrznej Patriot - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, którego cytują Reuters i Politico. Przyznał on jednak, że może upłynąć wiele czasu, zanim Ukraina otrzyma te systemy.
Zełenski rozmawiał z dziennikarzami w niedzielę, po spotkaniu w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, którego próbował przekonać do przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk. Ocenił, że spotkanie okazało się bardzo pozytywne, i przekazał, że rozmowa dotyczyła też systemów Patriot, a Kijów przygotowuje się obecnie do ich zakupu.
Trudność polega na kolejce produkcyjnej – liście krajów, które podpisały stosowne umowy. Będziemy otrzymywać te 25 systemów przez lata, w różnych liczbach każdego roku
— powiedział Zełenski, dodając, że „Biały Dom może zmienić kolejkę, jeśli będzie taka wola polityczna”.
Zełenski zasugerował, że niektóre kraje europejskie mogłyby dać Ukrainie pierwszeństwo przed własnymi dostawami Patriotów lub wysłać do Ukrainy baterie, które obecnie posiadają.
Jeśli wszyscy będą współpracować i będzie dobra wola, Biały Dom mógłby nam pomóc konkretnie w przypadku tych amerykańskich systemów, które już znajdują się w tych krajach europejskich – tak abyśmy mogli je otrzymać
— mówił.
00:00. Szijjarto do Zełenskiego: wielu zrobi wszystko, by zablokować szczyt w Budapeszcie
Wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie - napisał na platformie X szef MSZ Węgier Peter Szijjarto. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który skrytykował wybór Budapesztu na miejsce rozmów przywódców USA i Rosji.
Zełenski uznał, że Budapeszt nie jest najlepszym miejscem do rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie ze względu na przychylne Rosji stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana. Dodał, że i tak przyjedzie, jeśli zostanie zaproszony.
Nie wierzę, że premier, który blokuje Ukrainę na każdym kroku, może zrobić cokolwiek dobrego dla Ukraińców, a nawet wnieść zrównoważony wkład (w rozmowy)
— powiedział Zełenski, cytowany przez Bloomberga.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743685-relacja-1336-dzien-wojny-zelenski-chce-kupic-patrioty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.