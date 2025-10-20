Trwa 1336. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 21 października 2025 r.
18:31. Biały Dom: nie ma planu spotkania Trumpa z Putinem w najbliższej przyszłości
Prezydent Donald Trump nie ma planów spotkania z Władimirem Putinem w najbliższej przyszłości - powiedział wmediom przedstawiciel Białego Domu. Oficjel poinformował też, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji, bo nie ma takiej potrzeby po ich „produktywnej” rozmowie w poniedziałek.
17:52. Ukraińcy zniszczyli dwa rosyjskie lekkie samoloty
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zniszczeniu na terytoriach okupowanych przez Rosję dwóch lekkich samolotów, służących do przechwytywania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu.
Żołnierze sił specjalnych z Centrum Operacji Specjalnych A Służby Bezpieczeństwa Ukrainy po raz kolejny skutecznie zlikwidowali wrogie cele na tymczasowo okupowanych terytoriach. Tym razem nasi specjaliści »odminusowali« dwa lekkie samoloty, które okupanci rozmieszczali na lotniskach i wykorzystywali do zestrzeliwania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu
— przekazano w komunikacie. SBU poinformowała, że pracuje nad „oczyszczaniem” dróg dla dronów dalekiego zasięgu, z pomocą których atakowane są cele w głębi Rosji.
17:24. Co najmniej cztery ofiary zmasowanego ataku rosyjskich dronów na Nowogród Siewierski
Co najmniej cztery osoby zginęły, a siedem zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku rosyjskich dronów na miasto Nowogród Siewierski w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy.
Zmasowany atak na Nowogród Siewierski. Rosjanie uderzyli dronami Shahed - było około 20 trafień. Wiadomo już o czterech ofiarach śmiertelnych. Wszyscy to cywile – dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Składam kondolencje rodzinom
— przekazał Wiaczesław Czaus, szef władz wojskowych obwodu czernihowskiego. Według jego relacji siedem osób zostało rannych.
Wśród nich jest dziecko, 10-letnia dziewczynka, która jest przewożona do obwodowego szpitala dziecięcego. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, pozostali w stanie średnim. W mieście występują liczne zniszczenia
— podkreślił Czaus w komunikatorze Telegram.
Nowogród Siewierski to ponad 11-tysięczne miasteczko na północnym wschodzie obwodu czernihowskiego. Leży niedaleko od granicy z Rosją.
16:00. Macron: sprawę ustępstw terytorialnych Ukrainy może negocjować tylko Zełenski
Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w Słowenii, że kwestie dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy może negocjować tylko jej przywódca, Wołodymyr Zełenski. Nikt inny nie może tego robić - dodał Macron w czasie wizyty w Lublanie.
To Ukraina musi decydować o sobie i o swoim terytorium, a Europejczycy — decydować o sobie i o swoim bezpieczeństwie
— podkreślił francuski prezydent, cytowany przez AFP.
Macron odniósł się w ten sposób do planowanego spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, które ma odbyć się w Budapeszcie.
14:53. Setki tysięcy osób bez prądu po rosyjskim ataku w obwodzie czernihowskim
Wojska rosyjskie zaatakowały cywilną infrastrukturę energetyczną, pozbawiając prądu Czernihów i północ obwodu czernihowskiego; dziesiątki tysięcy rodzin pozostały bez dostępu do elektryczności - przekazało ministerstwo energetyki Ukrainy. Przeciwnik celowo utrudnia przywrócenie zasilania - poinformował resort.
Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę energetyczną w obwodzie czernihowskim. Miasto Czernihów i cała północna część obwodu są całkowicie pozbawione prądu. Dziesiątki tysięcy ukraińskich rodzin pozostały bez (elektryczności). Ekipy remontowe są w pełnej gotowości, aby jak najszybciej przywrócić światło do domów Ukraińców. Jednak wróg świadomie temu przeciwdziała
— czytamy w komunikacie ministerstwa energetyki, opublikowanym na Telegramie. Według resortu właściwe służby w obwodzie czernihowskim nie mogą rozpocząć prac nad przywróceniem dostaw prądu.
Rosjanie celowo wystrzeliwują bezzałogowe statki powietrzne, które nieustannie krążą nad uszkodzonymi obiektami. Uniemożliwiają (w ten sposób) bezpieczne prowadzenie prac i świadomie przedłużają kryzys humanitarny
— zaalarmowało ministerstwo.
W ocenie ukraińskich władz jest to świadomy akt terroryzmu, ponieważ w okolicy zaatakowanych obiektów energetycznych nie ma żadnych celów wojskowych.
14:21. Ławrow o słowach Sikorskiego ws. samolotu Putina: Polacy są gotowi popełniać akty terroru
Groźby ze strony Polski, dotyczące bezpieczeństwa samolotu prezydenta Rosji Władimira Putina, świadczą o tym, że Polacy są gotowi popełniać akty terroru - powiedział dziś minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w reakcji na wypowiedź szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego.
14:00. Kreml: data spotkania Putina z Trumpem nie została ustalona
Kreml poinformował, że nie jest jasne, kiedy odbędzie się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Żadne daty nie zostały ustalone, dlatego nie mogły być zmienione - przekazała agencja Reutera, cytując oświadczenie strony rosyjskiej.
13:08. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 202 starć bojowych - przekazuje ukraiński Sztab Generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najwięcej z nich miało miejsce na kierunku Pokrowska, gdzie doszło do 76 starć bojowych
— czytamy w raporcie.
12:31. Obwód rostowski zaatakowany przez drony
Wczoraj późnym wieczorem bezzałogowce uderzyły w miasteczko Batajsk w obwodzie rostowskim. Mieszkańcy twierdzą, że w Batajsku słychać było wybuchy - napisał portal Astra. Ministerstwo Obrony Rosji pisze, że nocą zestrzelono 55 dronów
— opisuje Biełsat w serwisie X za portalem Astra.
11:53. Minister obrony W. Brytanii: jesteśmy gotowi wysłać wojska pokojowe na Ukrainę
Wielka Brytania jest gotowa wydać „dobrze ponad” 100 mln funtów na rozmieszczenie żołnierzy w ramach międzynarodowych sił w Ukrainie, jeśli prezydent USA Donald Trump doprowadzi do pokoju między tym krajem a Rosją - zadeklarował brytyjski minister obrony John Healey.
10:46. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1130 żołnierzy (łącznie 1132200 od początku pełnoskalowej wojny).
10:13. CNN: szczyt Trump Putin może się opóźnić - spotkanie doradców zostało odłożone
Szczyt Donalda Trumpa z Władimirem Putinem może się opóźnić - poinformowała stacja CNN, dodając, że mające poprzedzić spotkanie ich głównych doradców od problematyki międzynarodowej zostało odłożone.
Po rozmowie z Putinem Trump powiedział w miniony czwartek, że uzgodnili, iż w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie doradców wysokiego szczebla. „Pierwsze spotkania (ze strony) Stanów Zjednoczonych będą prowadzone przez Sekretarza Stanu Marco Rubio wraz z innymi wyznaczonymi osobami” – napisał prezydent na własnej platformie społecznościowej Truth Social.
Jednak oczekiwane spotkanie Rubia z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem zostało tymczasowo zawieszone - przekazał CNN urzędnik z Białego Domu. Nie jest jasne, dlaczego spotkanie nie odbędzie się w tym tygodniu. Jedno ze źródeł podało, że Rubio i Ławrow mieli rozbieżne oczekiwania co do ewentualnego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Nie było też od razu jasne, jaki wpływ odłożenie na później wstępnego spotkania Ławrowa i Rubia będzie miało na spodziewany szczyt Trump-Putin w Budapeszcie.
10:03. Przywódcy europejscy, w tym Tusk, poparli zabiegi Trumpa o zakończenie wojny w Ukrainie
Przywódcy kilku europejskich krajów, w tym Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy, a także Unii Europejskiej, wydali we wtorek wspólne oświadczenie, w którym wyrazili poparcie dla starań prezydenta USA Donalda Trumpa oraz dla Ukrainy na rzecz zakończenia wojny w tym kraju.
Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Trumpa, że walki powinny natychmiast ustać, a obecna linia kontaktu powinna być punktem wyjścia dla negocjacji. Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i przemysł obronny, aż (przywódca Rosji Władimir) Putin będzie gotowy do zawarcia pokoju. Opracowujemy środki, które pozwolą nam w pełni wykorzystać zamrożone aktywa państwowe Rosji, aby Ukraina miała potrzebne zasoby
— napisano w oświadczeniu opublikowanym przez rząd brytyjski.
Wśród sygnatariuszy są prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron, a także szefowie rządów Polski - Donald Tusk, Wielkiej Brytanii - Keir Starmer, Niemiec - Friedrich Merz i Włoch - Giorgia Meloni.(
09:20. Rosja zaatakowała Ukrainę sześcioma rakietami i 98 dronami; jedna osoba zginęła
W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła ok. 680 ataków na 19 miejscowości w obwodzie zaporoskim Ukrainy; zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne - podały władze regionu. W atakach wykorzystano dwie rakiety balistyczne, cztery przeciwlotnicze i 98 dronów - przekazały Siły Powietrzne.
Iwan Fedorow, szef wojskowych władz obwodu zaporoskiego, na południowym wschodzie kraju, powiadomił, że w ciągu doby wojska rosyjskie przeprowadziły 678 ataków na 19 miejscowości w regionie. W wyniku ostrzału zginęła 70-letnia kobieta, a 36-letni mężczyzna i 70-letnia kobieta zostali ranni. Służby otrzymały 32 zgłoszenia dotyczące uszkodzeń budynków mieszkalnych i obiektów infrastruktury - dodał.
W nocy z poniedziałku na wtorek wojska rosyjskie zaatakowały dwiema rakietami balistycznymi Iskander-M/KN-23, czterema rakietami przeciwlotniczymi S-300 i 98 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi różnych typów, w tym Shahed i Gerbera - napisały Siły Powietrzne w mediach społecznościowych.
Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 58 bezzałogowców na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia rakiet i 37 dronów w 10 lokalizacjach.
Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę krytyczną w obwodzie czerkaskim, w środkowej Ukrainie, ratownicy ugasili powstałe pożary - oświadczył szef wojskowych władz regionu Ihor Taburec.
Szef administracji obwodu czernihowskiego (północny wschód Ukrainy) Wiaczesław Czaus poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska zaatakowały region za pomocą dronów i rakiet, odnotowano trafienie w obiekt ciepłowniczy i energetyczny. Czaus zaznaczył, że z tego powodu nastąpiło awaryjne odcięcie dostaw energii elektrycznej w Czernihowie i północnych gminach regionu. Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw - dodał.
08:02. CNN: szczyt Trump Putin może się opóźnić - spotkanie doradców zostało odłożone
Nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa na szybkie spotkanie z rosyjskim liderem Władimirem Putinem mogą się rozwiać - poinformował we wtorek CNN, dodając, że mające poprzedzić szczyt i planowane na ten tydzień spotkanie ich głównych doradców od problematyki międzynarodowej zostało odłożone.
Po rozmowie z Putinem Trump powiedział w miniony czwartek, że uzgodnili, iż w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie doradców wysokiego szczebla.
Pierwsze spotkania (ze strony) Stanów Zjednoczonych będą prowadzone przez Sekretarza Stanu Marco Rubio wraz z innymi wyznaczonymi osobami
— napisał prezydent na własnej platformie społecznościowej Truth Social.
Jednak oczekiwane spotkanie Rubia z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem zostało tymczasowo zawieszone - przekazał CNN urzędnik z Białego Domu. Nie jest jasne, dlaczego spotkanie nie odbędzie się w tym tygodniu. Jedno ze źródeł podało, że Rubio i Ławrow mieli rozbieżne oczekiwania co do ewentualnego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Nie było też od razu jasne, jaki wpływ odłożenie na później wstępnego spotkania Ławrowa i Rubia będzie miało na spodziewany szczyt Trump-Putin w Budapeszcie.
Prezydent Trump konsekwentnie dążył do znalezienia pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy tę bezsensowną wojnę i powstrzyma zabijanie
— powiedziała CNN zastępczyni rzeczniczki prasowej Białego Domu Anna Kelly.
Odważnie angażował obie strony i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć pokój
— dodała.
07:20. Ekspert: UE rekompensuje brak rosyjskiego gazu rurociągowego zwiększając dostawy z USA
UE rekompensuje sobie brak rosyjskiego gazu rurociągowego m.in. poprzez zwiększone dostawy z USA; niestety nadal kupuje 51 proc. rosyjskiego LNG - ocenił dla PAP Andrzej Sikora z Instytutu Studiów Energetycznych. Jak dodał, że wprowadzenie zakazu importu rosyjskiego gazu może spowodować wzrost cen.
Ministrowie energii państw UE uzgodnili w poniedziałek stanowisko w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu importu gazu z Rosji od 1 stycznia 2028 r. Przeciwne były dwa kraje: Słowacja i Węgry. Chodzi zarówno o gaz skroplony, jak i dostarczany gazociągami.
Zdaniem prezesa Instytutu Studiów Energetycznych Andrzeja Sikory, wygląda na to, że decyzja o zakazie oraz idące za nią sięgnięcie po dostawy z USA może spowodować wzrost cen gazu w UE. Sikora zaznaczył jednak, że pierwszorzędne znaczenie będą miały warunki pogodowe w Azji i w USA oraz „jawny już konflikt Kataru z UE” wobec implementacji dyrektywy CSDDD ws. należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw dotyczącej emisji metanu i zasad łańcucha dostaw.
Katar ostrzega, że unijny program CSDDD może zatrzymać jego 12-14 proc. udział LNG w Europie bez rewizji, ryzykując powstanie luk w dostawach, gdy Europa stopniowo wycofuje rosyjski gaz (np. wstrzymanie tranzytu Bułgarii do 2026 r.). Ta narracja kładzie nacisk na przekierowanie dostaw do USA/Kataru w obliczu przeszkód regulacyjnych i sankcji. I prosto działa na cenę
— zaznaczył ekspert.
00:05. Zełenski: planujemy kupić od USA 25 systemów Patriot
Ukraina planuje kupić od Stanów Zjednoczonych 25 systemów obrony powietrznej Patriot - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, którego cytują Reuters i Politico. Przyznał on jednak, że może upłynąć wiele czasu, zanim Ukraina otrzyma te systemy.
Zełenski rozmawiał z dziennikarzami w niedzielę, po spotkaniu w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, którego próbował przekonać do przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk. Ocenił, że spotkanie okazało się bardzo pozytywne, i przekazał, że rozmowa dotyczyła też systemów Patriot, a Kijów przygotowuje się obecnie do ich zakupu.
Trudność polega na kolejce produkcyjnej – liście krajów, które podpisały stosowne umowy. Będziemy otrzymywać te 25 systemów przez lata, w różnych liczbach każdego roku
— powiedział Zełenski, dodając, że „Biały Dom może zmienić kolejkę, jeśli będzie taka wola polityczna”.
Zełenski zasugerował, że niektóre kraje europejskie mogłyby dać Ukrainie pierwszeństwo przed własnymi dostawami Patriotów lub wysłać do Ukrainy baterie, które obecnie posiadają.
Jeśli wszyscy będą współpracować i będzie dobra wola, Biały Dom mógłby nam pomóc konkretnie w przypadku tych amerykańskich systemów, które już znajdują się w tych krajach europejskich – tak abyśmy mogli je otrzymać
— mówił.
00:00. Szijjarto do Zełenskiego: wielu zrobi wszystko, by zablokować szczyt w Budapeszcie
Wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie - napisał na platformie X szef MSZ Węgier Peter Szijjarto. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który skrytykował wybór Budapesztu na miejsce rozmów przywódców USA i Rosji.
Zełenski uznał, że Budapeszt nie jest najlepszym miejscem do rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie ze względu na przychylne Rosji stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana. Dodał, że i tak przyjedzie, jeśli zostanie zaproszony.
Nie wierzę, że premier, który blokuje Ukrainę na każdym kroku, może zrobić cokolwiek dobrego dla Ukraińców, a nawet wnieść zrównoważony wkład (w rozmowy)
— powiedział Zełenski, cytowany przez Bloomberga.
