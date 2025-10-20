„To Polacy, to Bałtowie, to my mieliśmy jasność co do stanowiska Rosji, ich dążeń i zagrożenia z ich strony. Tłumaczyliśmy to przez lata naszym partnerom, w tym Niemcom”- przypominał w Telewizji wPolsce24 były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał Maciej Materka.
Generał Maciej Materka opowiedział o tym, jak głęboko Rosja zinfiltrowała niemiecką scenę polityczną.
Najlepszym tego przykładem jest Gerhard Schröder. Kanclerz, który skończył urzędowanie trafił do rosyjskiej spółki
— przypomniał.
Już wtedy wszystko było jasne!
Zauważył, że już wtedy było jasne, jakie są prawdziwe cele putinowskiej Rosji.
Pamiętamy, że w zasadzie to, co się dzieje dzisiaj Putin, ogłosił w 2008 roku na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Mówił, że on będzie chciał odtwarzać swoje imperium, że nie zgadza się na udział takich państw choćby jak Polska, państwa bałtyckie w NATO, ma swoje roszczenia do Ukrainy. Potem mieliśmy 2014 rok, następnie 2022 rok. Mówimy o tym w kółko
— podkreślił.
Jednocześnie w tym samym czasie elity niemieckie z Gerhardem Schröderem… jeżeli ktoś wchodzi do spółki, do zarządu, to jest najwyższy poziom i oczywiście mówię tutaj o wynagrodzeniach finansowych, które są w spółkach związanych z surowcami, z gazem, więc tam te miliony euro były wymieniane. Były przeznaczane dla tych osób, ale to nie tylko Gerhard Schröder prawdopodobnie
— zaznaczył.
Były szef SKW wskazał, że setki, a być może nawet tysiące osób były zatrudniane w rosyjskich firmach, spółkach.
Chyba dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Putin ze swoimi służbami i ze swoim państwem realizował przygotowanie do planu, który dzieje się na naszych oczach
— ocenił.
Zmiana stanowiska
Generał Maciej Materka zwrócił uwagę, że na szczęście obecny szef BND (niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej) mówi o zagrożeniach ze strony Rosji.
On nawet idzie dzisiaj dalej, czyli mówi, że wcale nie w 2029 roku jest możliwa wojna, ale być wcześniej Rosja zaatakuje NATO. Dobrze, że to mówi. Natomiast szkoda, że to jest dopiero teraz
— wskazał.
To Polacy, to Bałtowie, to my mieliśmy jasność co do stanowiska Rosji, ich dążeń i zagrożenia z ich strony. Tłumaczyliśmy to przez lata naszym partnerom, w tym Niemcom
— przypomniał.
Natomiast Niemcy niestety przez lata byli skoncentrowani w zasadzie na radykalizmach i radykalizacji swojego społeczeństwa. Na tuszowaniu tej nieudanej historii z polityką imigrancką i zaproszeniem przez Angelę Merkel setek tysięcy ludzi, którzy zdemolowali im kraj i dzisiaj mamy tego finał
— ocenił.
as/wPolsce24
