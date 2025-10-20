Macron wzywa europejskich liderów, USA, Rosję i Ukrainę do wspólnych negocjacji. "Pokój musi spełniać wymogi prawa międzynarodowego"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Emmanuel Macron / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI
Emmanuel Macron / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że liderzy państw europejskich oraz strona ukraińska powinni zasiąść do stołu rozmów razem z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas szczytu, który ma odbyć się w Budapeszcie.

Pokój, który powinien zapanować, musi być mocny, trwały, spełniający wymogi prawa międzynarodowego i stabilności. Inny pokój nie może istnieć, Europejczycy zawsze byli co do tego przekonani

— powiedział Macron po szczycie państw śródziemnomorskich Unii Europejskiej w Portoroż w Słowenii. Dlatego, jego zdaniem, kraje europejskie i Ukraina „powinny zasiąść przy stole” podczas spotkania Trumpa z Putinem.

Ostre słowa Zełenskiego

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że gotów jest udać się do Budapesztu w związku z planowanym spotkaniem Trumpa z Putinem. Ocenił jednak, że Węgry nie są dobrym miejscem do rozmów o pokoju w jego kraju, ponieważ chodzi o „pokój w Ukrainie, a nie o wybory na Węgrzech”.

Nie uważam, by premier (Węgier Viktor Orban), który wszędzie blokuje Ukrainę, mógł zrobić coś pozytywnego dla Ukraińców, albo chociaż coś umiarkowanego

— powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

CZYTAJ TAKŻE: Trump zaprzecza doniesieniom: Nie mówiłem Zełenskiemu, by oddał Donbas. „Powinni natychmiast zatrzymać się na liniach frontu”

koal/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych