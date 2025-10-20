Nowym prezydentem Boliwi zostanie prawicowy senator Rodrigo Paz Pereira z Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, który wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich. Zdobył on 54,5 proc. poparcia, po przeliczeniu ponad 97 proc. oddanych ważnych głosów. Wynik wyborów ogłosił już Najwyższy Trybunał Wyborczy (TSE). Jego przeciwnik, były prezydent, konserwatysta Jorge „Tuto” Quiroga, otrzymał 45,4 proc. głosów. Wybory prezydenckie i parlamentarne w Boliwii przyniosły totalną klęskę lewicy.
Około ośmiu milionów Boliwijczyków poszła do urn w kraju dotkniętym poważnym kryzysem gospodarczym po dwóch dekadach rządów lewicowych.
Obaj kandydaci obiecywali wyciągnięcie kraju z kryzysu gospodarczego, który doprowadził w ostatnich latach do wysokiej inflacji, niedoborów paliwa i poważnych niepokojów społecznych, podkopując zaufanie do MAS – partii założonej przez byłego prezydenta Evo Moralesa, uznawanego dawniej za jedną z najbardziej prominentnych postaci latynoamerykańskiej lewicy.
Największym przegranym wyborów okazał się Ruch na Rzecz Socjalizmu (MAS), który rządził Boliwią przez ostatnie 20 lat, posiadając w tym czasie dwóch prezydentów: Eva Moralesa (2006–2019) i Luisa Arce’a (2020–2025). Teraz ich kandydat Carlos Eduardo Del Castillo otrzymał zaledwie 3 proc. głosów.
Bogaty w złoża kraj w głębokim kryzysie
Zarówno Paz , jak i Quiroga, zapowiadali ograniczenie dominującej roli państwa w gospodarce i położenie nacisku na wolny rynek oraz sektor prywatny. Quiroga opowiadał się za cięciami budżetowymi, natomiast Paz wyrażał zamiar utrzymania programów socjalnych. Obaj politycy chcą poprawy stosunków z USA po latach rządów MAS, który pogłębiał raczej współpracę z Rosją, Chinami czy Iranem.
Na obszarze boliwijskiego solniska Salar de Uyuni znajdują się jedne z największych na świecie złóż litu, metalu używanego do produkcji baterii. Kraj nie wykorzystuje jednak ich potencjału. Część inwestorów liczy, że zmiana władzy otworzy drogę do zwiększenia wydobycia.
koal/PAP
