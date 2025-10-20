Do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, wpłynął projekt poprawek do Kodeksu karnego przewidujący obniżenie wieku odpowiedzialności za „działalność dywersyjną” do 14 lat - poinformował rosyjski niezależny od władz na Kremlu portal Meduza.
Oprócz obniżenia wieku odpowiedzialności karnej za szeroko rozumianą „dywersję” projekt przewiduje wprowadzenie kary do dożywotniego pozbawienia wolności włącznie „za nakłanianie nieletnich do działalności dywersyjnej” oraz „za wciąganie nieletnich w działalność terrorystyczną” - informuje Meduza i dodaje, że współautorami projektu są przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin, liderzy wszystkich frakcji parlamentarnych oraz inni deputowani. Łącznie współautorów projektu poprawek ma być ponad 400 (w Dumie zasiada 450 posłów).
Formalnie ustawę musi jeszcze zatwierdzić Senat - izba wyższa parlamentu - oraz podpisać prezydent Putin. Jednak biorąc pod uwagę praktykę polityczną w tym kraju, wydaje się to być formalnością.
O co chodzi?
Meduza przypomina również, że w myśl obowiązującego Kodeksu karnego za przestępstwa karane z artykułów o terroryzmie już dziś odpowiadać mogą 14-latkowie.
Obniżenie wieku odpowiedzialności ma istotne znaczenie prewencyjne
—powiedział cytowany przez portal przewodniczący komisji Dumy Państwowej ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania korupcji Wasilij Piskariow.
Dodał, że służby specjalne przeciwnika (w domyśle - zaatakowanej przez Rosję Ukrainy - PAP) coraz częściej starają się wciągać w dokonywanie aktów dywersji uczniów, przekonując ich, że z racji młodego wieku nic im za to nie grozi.
To nie wszystko
Proponowane poprawki w Kodeksie karnym przewidują także zniesienie terminów przedawnienia „dla wszystkich przestępstw o charakterze dywersyjnym” - przekazała Meduza.
Oznacza to najważniejsze: nieuchronność kary za tak niebezpieczne przestępstwa
— stwierdziła wicemarszałek Dumy Państwowej Irina Jarowaja, cytowana przez portal.
To nie pierwsza w ostatnich tygodniach decyzja rosyjskiego parlamentu, która stoi w sprzeczności z zasadami prawa stosowanymi w krajach Zachodu. 17 września Duma Państwowa przyjęła ustawę o wyjściu Rosji z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu, której była stroną od 1996 r. W lipcu przegłosowano ustawę nakładającą grzywny na osoby wyszukujące w internecie i czytające treści uznawane przez władze za „ekstremistyczne”, co ma na celu m.in. wyeliminowanie z rosyjskiego rynku komunikatora WhatsApp.
