Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się 17 października z byłym szefem państwa Nicolasem Sarkozym w Pałacu Elizejskim - ujawnił „Le Figaro”. Sarkozy 21 października zacznie odbywać karę pięciu lat więzienia, na którą skazano go w sprawie finansowania kampanii wyborczej z 2007 r. przez Libię.
Media zwracają uwagę, że relacja Macrona z Sarkozym w ostatnich latach się pogorszyła. Niemniej prezydent Francji, który nie skomentował wyroku Sarkozy’ego, zaprosił go do Pałacu Elizejskiego. Nie ujawniono, czego dotyczyła ponad godzinna rozmowa polityków.
Kara więzienia
Mimo że Sarkozy zapowiedział, że złoży apelację, to wyrok z 29 września oznacza, że były prezydent (pełnił urząd w latach 2007-12) zacznie odbywać karę już 21 października.
Niemniej prokuratura także zapowiedziała odwołanie, co oznacza, że sąd apelacyjny ma pełną swobodę, jeśli chodzi o wymiar kary.
O co chodzi?
Sarkozy został oczyszczony z zarzutów o korupcję i ukrywanie sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych. Jednak uznano go za winnego „przestępczej zmowy”, która jest we Francji poważnym przestępstwem - grozi za nie kara do 10 lat więzienia.
Orzekając karę, sąd nie nakazał jej wykonania natychmiast, ale powiadomił, że będzie wykonana bez względu na to, czy nastąpi apelacja, czy też nie. W praktyce oznaczało to, że były prezydent nie został przewieziony do więzienia bezpośrednio z sali sądowej. Sąd uznał, że Sarkozy nie zbiegnie z kraju.
Już po rozpoczęciu odbywania kary Sarkozy, jak każdy inny skazany, może ubiegać się o zmianę sposobu jej wykonywania. W zależności od decyzji sądu może to skutkować dalszą karą w areszcie domowym, noszeniem bransoletki elektronicznej czy też warunkowym zwolnieniem. Ze względu na wiek - ukończone 70 lat - Sarkozy ma prawo ubiegać się o to już teraz. Zwykle warunkiem jest to, by skazany odbył połowę wyroku.
as/PAP
