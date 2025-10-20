Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox, że punktem zwrotnym przy podpisaniu rozejmu w Strefie Gazy była operacja zbombardowania obiektów nuklearnych w Iranie. Do słów Trumpa odniósł się najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. „Prezydent USA chwali się, że zbombardowali i zniszczyli irański przemysł nuklearny. No cóż, w twoich snach!” - zadrwił na portalu X.
Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zadrwił ze słów Donalda Trumpa.
Prezydent USA chwali się, że zbombardowali i zniszczyli irański przemysł nuklearny. No cóż, w twoich snach!
— napisał na portalu X.
Trump o nalotach na obiekty nuklearne Iranu
W wywiadzie dla telewizji Fox Trump powiedział, że punktem zwrotnym, który utorował drogę do rozejmu w Strefie Gazy, była „piękna operacja wojskowa” przeciwko irańskim obiektom nuklearnym, przeprowadzona w czerwcu br. przez amerykańskie bombowce B-2 - przypomniał portal Iran International.
Lecieli przez 37 godzin, wkroczyli w przestrzeń powietrzną Iranu i zbombardowali go na potęgę
— powiedział.
Kiedy zniszczyliśmy ich potencjał nuklearny, przestali być tyranem Bliskiego Wschodu
— oświadczył.
Stwierdził, że bez czerwcowych nalotów na irańskie obiekty nuklearne USA i Izrael „nie byłyby w stanie zawrzeć umowy, którą właśnie zawarliśmy, a która w zasadzie oznacza pokój na Bliskim Wschodzie poza Strefą Gazy”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump w Knesecie: Nie tylko koniec wojny. To początek ery wiary, nadziei i Boga. To historyczny początek nowego Bliskiego Wschodu
Śmierć gen. Sulejmani
Wcześniej Trump dowodził, że pierwszym krokiem umożliwiającym porozumienie był amerykański atak, w którym w 2020 r. zginął irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al .
Zaczęło się prawdopodobnie od Sulejmaniego. Był mistrzem, który zrobił wiele złych rzeczy
— dodał.
Sulejmani zginął w styczniu 2020 roku na rozkaz Trumpa w ataku amerykańskiego drona w pobliżu międzynarodowego lotniska w Bagdadzie.
Negocjacje z udziałem USA Egiptu, Turcji i Kataru doprowadziły po dwóch latach walk do rozejmu między Izraelem a terrorystyczną organizacją Hamas. Wojna wybuchła w 2023 r. po ataku Hamasu na Izrael.
Administracja Donalda Trumpa twierdziła, że czerwcowy nalot zniszczył irański program nuklearny, ale z wstępnej oceny amerykańskiego wywiadu wynikało, że w ataku nie zlikwidowano podstawowych elementów programu, co wskazywało, że postęp w budowie broni nuklearnej został tylko w wstrzymany w ograniczonym zakresie.
