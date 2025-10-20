W agencji zakupowej NATO w Luksemburgu ujawniono trzy przypadki korupcji; w ramach jednego z tych postępowań zatrzymano trzech Belgów, podejrzanych o przekazywanie poufnych danych firmom zbrojeniowym; dwa inne śledztwa, wszczęte wcześniej w USA, niespodziewanie umorzono - poinformowały w poniedziałek belgijskie media.
W Agencji Wsparcia i Zaopatrzenia NATO (NSPA) w Luksemburgu, odpowiedzialnej za realizację kontraktów obronnych o wartości około 10 mld euro rocznie, wykryto trzy przypadki korupcji – powiadomiły dziennik „Le Soir”, tygodnik „Knack”, a także gazeta internetowa La Lettre i portal Follow The Money.
Według ustaleń dziennikarzy belgijskie służby w maju zatrzymały trzech obywateli Belgii – byłych współpracowników agencji. Głównym podejrzanym jest 60-letni specjalista ds. amunicji z Bredene (prowincja Zachodnia Flandria), który po pracy w NSPA założył własne firmy konsultingowe. Wraz z dwoma innymi Belgami miał przekazywać poufne informacje firmom starającym się o kontrakty dotyczące paliwa, amunicji oraz sprzętu lotniczego w latach 2021–25.
Jeden z zatrzymanych wciąż przebywa w areszcie, drugi pozostaje objęty dozorem elektronicznym, a trzeci został zwolniony pod bliżej nieokreślonymi warunkami.
Zaskakujące umorzenie
Dwa inne śledztwa w podobnych sprawach, prowadzone przez amerykański Departament Sprawiedliwości – w tym dotyczące byłego tureckiego wojskowego Ismaila T. oraz amerykańskiego konsultanta pracującego wcześniej w NSPA – zostały nagle umorzone latem 2025 r. bez podania przyczyn. Dziennikarze ustalili, że - według byłych urzędników resortu sprawiedliwości USA - mogło w tym przypadku dojść do „politycznej ingerencji”.
Jak zauważył dziennikarz magazynu „Knack” Kristof Clerix, te skandale wybuchają w momencie, gdy państwa NATO planują zwiększenie wydatków na obronność.
NATO odmówiło komentarza w sprawie trwających postępowań.
