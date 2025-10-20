Awaria usługi chmurowej firmy Amazon Web Services (AWS) spowodowała problemy techniczne u wielu platform cyfrowych m.in. Perplexity, Robinhood i Snapchat - wynika z danych Downdetector. Problemy mają także inne usługi Amazona, w tym PrimeVideo i Alexa.
Możemy potwierdzić wzrost wskaźników błędów i opóźnień w wielu usługach AWS Services (…)
— przekazał Amazon na swojej stronie.
„Perplexity nie działa”
Dyrektor wykonawczy Perplexity Aravind Srinivas ocenił, że jest to wina awarii AWS.
Perplexity nie działa. Źródłem problemu jest awaria AWS. Pracujemy nad rozwiązaniem
— napisał na platformie X Srinivas.
AWS dostarcza usługi m.in. mocy obliczeniowej i gromadzenia danych firmom prywatnym, rządom i osobom fizycznym. Wśród dotkniętych przez awarię firm jest także popularny komunikator Signal.
AWS i Amazon nie odpowiedziały na prośbę agencji Reutera o komentarz.
