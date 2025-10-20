Część niemieckiej prasy wyraża zaniepokojenie wzrostem poparcia dla AfD i kierunkiem głównej partii rządzącej CDU wobec tej partii. Dziś kierownictwo CDU zakończy zjazd, którego tematem jest m.in. podejście tej formacji do AfD.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał Alternatywę dla Niemiec „głównym przeciwnikiem” CDU. Wykluczył współpracę z AfD, ale opowiedział się przeciwko delegalizacji tej partii. Pozostałym niemieckim partiom trudno już jednak ignorować to, że poparcie dla AfD rośnie.
Niezależnie od tego, czy AfD miałaby „jedynie” utworzyć najsilniejszy klub parlamentarny, czy zadowolić się drugim lub trzecim miejscem, prawdopodobnie coraz trudniej będzie tworzyć skuteczne koalicje; nie tylko ze względu na słabość CDU, ale także ze względu na upadek SPD i Zielonych oraz porażkę FDP
— podkreślił „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
SPD i Zieloni mają co najmniej tyle samo możliwości, by to zmienić, co CDU. Jednak w weekend Klingbeil i Miersch po raz kolejny się schowali za żądaniami delegalizacji AfD (popierani przez Banaszaka z Zielonych) i naganami dla CDU/CSU. W przeciwieństwie do CDU to SPD i Zieloni muszą się ciągle uczyć, że lewicowe spektakle moralne pchają wyborców tłumnie do AfD
— dodał „FAZ”.
„Rząd Niemiec płonie wzdłuż swojej zapory”
„Münchner Merkur” nawiązał do „zapory ogniowej” (niem. Brandmauer), czyli izolowania i wykluczania współpracy politycznej z AfD na poziomie federalnym oraz krajów związkowych.
Teraz także rząd Niemiec płonie wzdłuż swojej zapory. Współprzewodniczący SPD Lars Klingbeil otwarcie grozi CDU/CSU końcem koalicji, jeśli ta zacznie współpracować z AfD. Kanclerz desperacko próbuje ugasić pożar, który ostatnio praktycznie miotaczem ognia rozpaliło kilku jego prominentnych kolegów z partii. Merz ma rację: AfD tak naprawdę chce zniszczyć CDU/CSU. Z pewnością nie o to chodzi cherlawej SPD
— zauważył „Münchner Merkur”.
A jednak również koalicja z towarzyszami może doprowadzić do upadku chadecji, jeśli lewicowy koalicjant nadal będzie blokować kluczowe reformy gospodarcze i popychać coraz więcej sfrustrowanych wyborców centrowych w ramiona AfD. Ostatecznie to również od kierownictwa SPD zależy, jaką drogę obierze CDU/CSU. Towarzysze nie sprawiają jednak ostatnio wrażenia, że rozumieją powagę sytuacji
— żartuje z sytuacji konserwatywna gazeta.
tkwl/dw.com/PAP
