Francuski minister sprawiedliwości Gerald Darmanin odniósł się do kradzieży, jaka miała miejsce wczoraj w Luwrze. Skradzione zostały bezcenne klejnoty koronne. Ponieśliśmy porażkę - skwitował minister. W dodatku media dotarły do szokującego raportu ws. stanu zabezpieczeń w muzeum.
Według Darmanina „pewne jest, że ponieśliśmy porażkę”. Minister zaznaczył jednak, że „policja w końcu zawsze jest górą”, choć nie zawsze dzieje się to w momencie, gdy o danej kradzieży jest głośno.
Darmanin przez cztery lata pełnił urząd ministra spraw wewnętrznych. Dziennikarz prowadzący audycję zapytał go, czy czuje się odpowiedzialny za to, że doszło do kradzieży, czemu minister zaprzeczył. Dodał, że gdy stał na czele MSW zarządzono audyt w muzeach m.in. dotyczący bezpieczeństwa, na podstawie którego miano wprowadzić odpowiednie zmiany. Jednak Darmanin nie był w stanie powiedzieć na jakim etapie są prace.
Raport ws. stanu zabezpieczeń w Luwrze
Dziś w nocy media francuskie dotarły do nieopublikowanego raportu Trybunału Obrachunkowego, który wykazał luki w infrastrukturze mającej zapewnić bezpieczeństwo dziełom sztuki w Luwrze. W dokumencie wskazano, że w niektórych gmachach muzeum, w tym w Galerie d’Apollon skąd skradziono klejnoty, nie ma kamer monitoringu lub jest ich za mało.
Według ministerstwa kultury Francji wczoraj rano z Galerie d’Apollon skradziono osiem bezcennych klejnotów. Jest wśród nich tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobiona 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.
Zuchwałe działanie złodziei
Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Dziennik „Le Parisien” podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Sprawcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według MSW - siedem minut.
O kradzieży, dokonanej około godz. 9.30, poinformowała jako pierwsza minister kultury Rachida Dati. Jej resort w oświadczeniu opisał włamanie jako „szczególnie szybkie i brutalne” - podała AFP.
