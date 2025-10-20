„Ptak w klatce: oto pierwsze litewskie śmigłowce UH-60M. Pierwsze Black Hawki litewskich sił zbrojnych. Pierwsze Black Hawki z litewską flagą i Krzyżem Pogoni” - przekazała litewska armia na portalu X. Śmigłowce stacjonują w bazie lotniczej w Szawlach gdzie realizowana jest misja NATO Baltic Air Policing.
Litwa kupiła śmigłowce UH-60 Black Hawk w 2020 roku. W zeszłym roku w bazie lotniczej w Szawlach otwarto hangar do ich przechowywania, konserwacji i serwisowania. Pierwsze Black Hawki miały dotrzeć na Litwę latem 2025 roku.
Black Hawk to średni wielozadaniowy amerykański śmigłowiec transportowy i wsparcia piechoty zbudowany przez Sikorsky Aircraft Corporation.
Wsparcie wojsk lądowych
Śmigłowce mają zwiększyć mobilność taktyczną i wsparcie litewskich wojsk lądowych oraz zwiększyć zdolność szybkiego reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe, podkreśliło ministerstwo obrony.
Litwa jest największym nabywcą amerykańskiej broni wśród krajów bałtyckich. W przyszłym roku kraj planuje przeznaczyć 5,38 proc. PKB na potrzeby obronne, przypomniano w komunikacie armii.
