Litwa zbroi się po zęby. Do tamtejszej armii trafiły pierwsze Black Hawki! Śmigłowce realizują misję NATO Baltic Air Policing

Śmigłowiec Black Hawk / autor: Fratria

Ptak w klatce: oto pierwsze litewskie śmigłowce UH-60M. Pierwsze Black Hawki litewskich sił zbrojnych. Pierwsze Black Hawki z litewską flagą i Krzyżem Pogoni” - przekazała litewska armia na portalu X. Śmigłowce stacjonują w bazie lotniczej w Szawlach gdzie realizowana jest misja NATO Baltic Air Policing.

Litwa kupiła śmigłowce UH-60 Black Hawk w 2020 roku. W zeszłym roku w bazie lotniczej w Szawlach otwarto hangar do ich przechowywania, konserwacji i serwisowania. Pierwsze Black Hawki miały dotrzeć na Litwę latem 2025 roku.

Black Hawk to średni wielozadaniowy amerykański śmigłowiec transportowy i wsparcia piechoty zbudowany przez Sikorsky Aircraft Corporation.

Wsparcie wojsk lądowych

Śmigłowce mają zwiększyć mobilność taktyczną i wsparcie litewskich wojsk lądowych oraz zwiększyć zdolność szybkiego reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe, podkreśliło ministerstwo obrony.

Litwa jest największym nabywcą amerykańskiej broni wśród krajów bałtyckich. W przyszłym roku kraj planuje przeznaczyć 5,38 proc. PKB na potrzeby obronne, przypomniano w komunikacie armii.

xyz/PAP

