Trwa 1335. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 20 października 2025 r.
00:18. Sytuacja na froncie
Łącznie od początku minionego dnia doszło do 151 starć bojowych - przekazuje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim ukraińscy żołnierze od początku dnia odparli 11 akcji szturmowych okupantów, trwają kolejne dwa starcia (…) Na kierunku południowo-słobożańskim wróg 10 razy atakował pozycje naszych jednostek
— czytamy w komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych. Rosjanie 17 razy przechodzili do ofensywy również na odcinku Konstantynówki.
Najczęściej Rosjanie atakowali - niezmiennie - na kierunku pokrowskim. Przeprowadzono tam od początku minionego dnia 53 ataki.
00:00. „Financial Times”: Trump nakłaniał Zełenskiego do zaakceptowania warunków Putina
Podczas ostatniego spotkania w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump nakłaniał ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do przyjęcia warunków Rosji, ostrzegając, że Władimir Putin zapowiedział „zniszczenie” Ukrainy, jeśli nie wyrazi ona na nie zgody - twierdzi portal dziennika „Financial Times”.
Brytyjski dziennik podał, powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem wydarzeń, że piątkowe spotkanie prezydentów w Białym Domu wielokrotnie miało przeradzać się w „krzykliwą wymianę zdań”, podczas której Trump „przez cały czas przeklinał”.
