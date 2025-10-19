Przeciwnicy polityki prezydenta USA Donalda Trumpa protestują pod hasłem „No kings” („Tu nie ma królów”), a organizatorzy szacują, że łącznie może odbyć się nawet ponad 2600 manifestacji. Trump odniósł się do protestów w sposób - mimo wszystko - dość zaskakujący. Na swojej własnej platformie Truth Social opublikował wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym w koronie leci odrzutowcem i bombarduje protestujących bliżej nieokreśloną brązową cieczą.
Internet zalewają nagrania z licznych manifestacji antytrumpowskich. Przeciwnicy polityki amerykańskiego przywódcy uważają, że Trump dąży do władzy absolutnej.
„Król Trump” w odrzutowcu
Prezydent USA odniósł się do protestów na swojej platformie Truth Social, Zrobił to w niespotykanym raczej w debacie publicznej stylu.
Trump zamieścił bowiem nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na którym - w królewskiej koronie na głowie - lata odrzutowcem i zrzuca na protestujących bliżej nieokreśloną brązową ciecz. Według niektórych komentatorów jest to błoto, według innych - fekalia. Odrzutowiec nosi natomiast nazwę „Król Trump”. W tle słyszymy utwór „Danger Zone” Kenny’ego Logginsa z filmu „Top Gun” z 1986 roku.
aja/X
