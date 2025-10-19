Sztuczna inteligencja, choć coraz częściej wykorzystywana w medycynie, wciąż popełnia poważne błędy. Jak wynika z badań włoskich naukowców, AI myli się w aż 70 proc. przypadków diagnostycznych, w tym przy rozpoznawaniu nowotworów skóry i piersi.
Wyniki badań opublikowano na łamach specjalistycznego pisma „European Journal of Pathology”.
W ramach projektu badawczego, rozpoczętego w 2023 roku pod kierunkiem Vincenzo Guastafierro z Instytutu Klinicznego i Uniwersytetu Humanitas w Rozzano koło Mediolanu przeanalizowano odpowiedzi dostarczone przez ChatGPT w 200 przypadkach klinicznych dotyczących różnych specjalizacji lekarskich.
Każdy z przedstawionych narzędziom sztucznej inteligencji wymyślonych przypadków powstał w ścisłej współpracy ze specjalistami medycyny i zgodnie z najnowszymi wskazówkami diagnostycznymi.
Przebadano ChatGPT pod kątem porad medycznych
Stwierdzono błędne odpowiedzi w ok. 70 proc. przypadków, a także niedokładne odwołania do źródeł lub wręcz całkowicie wymyślone w 30 proc.
ChatGPT udzielił częściowo przydatnych odpowiedzi w 62 proc. przypadków, ale wolnych od błędów było tylko 32 procent.
Wśród najpoważniejszych błędów była niewłaściwa diagnoza dotycząca raka skóry oraz pomylenie dwóch różnych rodzajów nowotworu piersi. Cytowano przy tym nieistniejące źródła medyczne.
Jak zaznaczył Vincenzo Guastafierro, cytowany przez dziennik „Il Messaggero”, rezultaty te pokazują, jak bardzo konieczna jest ostrożność przy wykorzystywaniu AI na polu medycyny, bo pomyłki w diagnozie, które wykryto, mogłyby mieć poważne konsekwencje.
Oko kliniczne lekarza pozostaje niezastąpione. AI musi być uważana za wsparcie, ale nie za zamiennik kompetencji człowieka
— zaznaczył.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743547-ai-myli-sie-w-70-proc-diagnoz-medycznych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.