Jeden z liderów AfD atakuje Polskę i domaga się represji: Wstrzymać fundusze unijne. Zabezpieczyć granice. Sprawdzać wizy

Sprawdź AFD / autor: Haisollokopas, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Skandaliczny wpis jednego z liderów Afd! Kay Gottschalk wprost domaga się represji na Polakach po decyzji sądu ws. Wołodymyra Żurawlowa. „Wstrzymać fundusze unijne. Zabezpieczyć granice. Rygorystycznie sprawdzać wizy pracownicze. Rozszerzyć kontrole celne w celu wykrywania nielegalnego zatrudnienia” - grzmiał na platformie X Kay Gottschalk.

Sąd odmówił władzom niemieckim wydania Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie.

Polski sąd odmówił ekstradycji do Niemiec obywatela Ukrainy podejrzanego o wysadzenie Nord Stream 2 i zwolnił go z aresztu. I słusznie. Sprawa jest zamknięta

— napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Kamiński o sprawie Żurawlowa: „Tusk chciał się zachować jak Piłat”. Incydent przed siedzibą PO? „To są ich metody, nie prawicy”

Groźby AfD

Na wpis zareagował jeden z liderów Alternatywy dla Niemiec Kay Gottschalk.

Państwo polskie staje się wspólnikiem terrorystów. Wstrzymać fundusze unijne. Zabezpieczyć granice. Rygorystycznie sprawdzać wizy pracownicze. Rozszerzyć kontrole celne w celu wykrywania nielegalnego zatrudnienia

— domagał się.

Jeśli to nic nie zmieni, nasza wizja Europy jutra stanie pod znakiem zapytania

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE: Szef niemieckiego MSZ o decyzji polskiego sądu ws. Wołodymyra Żurawlowa: „Uznajemy zasadę podziału władzy”

Obraz AfD

Groźby te skomentował w mediach społecznościowych Jacek Łęski, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Jeden z szefów AfD zaniepokojony tym, że Polska nie chce wydać RFN człowieka obwinianego o wysadzenie NS2 zaczyna grozić

— zauważył.

Fajni kolesie ci panowie z AfD. Tacy mocno onucowi. Ale żeby się tym tak publicznie chwalić?

— pytał.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wołodymyr Żurawlow o wyroku sądu: „Nie przyznaję się. Nie zrobiłem żadnych przestępstw przeciw Niemcom”

