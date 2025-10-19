Skandaliczny wpis jednego z liderów Afd! Kay Gottschalk wprost domaga się represji na Polakach po decyzji sądu ws. Wołodymyra Żurawlowa. „Wstrzymać fundusze unijne. Zabezpieczyć granice. Rygorystycznie sprawdzać wizy pracownicze. Rozszerzyć kontrole celne w celu wykrywania nielegalnego zatrudnienia” - grzmiał na platformie X Kay Gottschalk.
Sąd odmówił władzom niemieckim wydania Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie.
Polski sąd odmówił ekstradycji do Niemiec obywatela Ukrainy podejrzanego o wysadzenie Nord Stream 2 i zwolnił go z aresztu. I słusznie. Sprawa jest zamknięta
— napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Kamiński o sprawie Żurawlowa: „Tusk chciał się zachować jak Piłat”. Incydent przed siedzibą PO? „To są ich metody, nie prawicy”
Groźby AfD
Na wpis zareagował jeden z liderów Alternatywy dla Niemiec Kay Gottschalk.
Państwo polskie staje się wspólnikiem terrorystów. Wstrzymać fundusze unijne. Zabezpieczyć granice. Rygorystycznie sprawdzać wizy pracownicze. Rozszerzyć kontrole celne w celu wykrywania nielegalnego zatrudnienia
— domagał się.
Jeśli to nic nie zmieni, nasza wizja Europy jutra stanie pod znakiem zapytania
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE: Szef niemieckiego MSZ o decyzji polskiego sądu ws. Wołodymyra Żurawlowa: „Uznajemy zasadę podziału władzy”
Obraz AfD
Groźby te skomentował w mediach społecznościowych Jacek Łęski, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Jeden z szefów AfD zaniepokojony tym, że Polska nie chce wydać RFN człowieka obwinianego o wysadzenie NS2 zaczyna grozić
— zauważył.
Fajni kolesie ci panowie z AfD. Tacy mocno onucowi. Ale żeby się tym tak publicznie chwalić?
— pytał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743545-jeden-z-liderow-afd-atakuje-polske-i-domaga-sie-represji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.