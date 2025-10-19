Dziś rano doszło do szokującego incydentu w słynnym paryskim Luwrze! Tuż po otwarciu muzeum miał miejsce napad rabunkowy! Choć nikt nie ucierpiał, władze natychmiast zamknęły obiekt i wezwały policję. Zrabowane zostały klejnoty eksponowane w Galerii Apolla (Galerie d’ Apollon). Złodziejom udało się uciec z łupem!
Według minister kultury Francji Rachidy Dati w napadzie nikt nie został ranny.
Dziś rano podczas otwarcia Luwru doszło do napadu rabunkowego. Nikt nie został ranny. Jestem na miejscu zdarzenia wraz z personelem muzeum i policją
— przekazała na portalu X.
Luwr zamknięty „z nadzwyczajnych powodów”
Do incydentu doszło po przybyciu pierwszych zwiedzających o nieokreślonej jeszcze godzinie. Na miejscu przebywają obecnie funkcjonariusze organów ścigania, a zwiedzający proszeni są o niewchodzenie do muzeum - przekazały francuskie media.
Muzeum Luwr poinformowało na X, że pozostanie w niedzielę zamknięte „z nadzwyczajnych powodów”. Ani muzeum, ani francuska minister kultury nie podali informacji na temat skradzionych eksponatów.
Złodzieje ukradli królewskie klejnoty
Kilku sprawców zrabowało klejnoty koronne francuskich władców eksponowane w Galerii Apolla (Galerie d’ Apollon). Skradziono dziewięć przedmiotów, w tym: naszyjnik, broszę i diadem.
„Le Parisien” podał, powołując się na źródło w Luwrze, że słynny diaqment Regent, największy diament z kolekcji, nie został skradziony
Sprawcy zdołali zbiec.
