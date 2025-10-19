Uzbrojone jednostki Hamasu przeprowadziły atak na siły izraelskie w Rafah, na południu Strefy Gazy. Siły Obronne Izraela (IDF) odpowiedziały nalotami na ten obszar - przekazały w niedzielę portal The Times of Israel i agencja Reuters.
Incydent - jak oceniły izraelskie media - stanowi naruszenie przez Hamas porozumienia o zawieszeniu broni.
Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir zaapelował do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu o wznowienie działań wojskowych w Strefie Gazy po tym, jak bojownicy Hamasu przeprowadzili atak na siły izraelskie w Rafah. Jego zdaniem to jawne naruszenie rozejmu przez Hamas.
Wzywam premiera do nakazania Siłom Obronnym Izraela (IDF) wznowienia walk w Strefie Gazy z pełną siłą
— oświadczył polityk, cytowany przez izraelskie media.
Fałszywe przekonanie, że Hamas zmieni swoje postępowanie, a nawet będzie przestrzegał podpisanego porozumienia, okazuje się, co nie dziwi, zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Ta nazistowska organizacja terrorystyczna musi zostać całkowicie zniszczona i im szybciej, tym lepiej
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Resort zdrowia Gazy podał, że w strefie jest ponad 68 tysięcy ofiar. Hamas oskarża Izrael o łamanie rozejmu i dalsze ataki
— Rozejm nie potrwa długo? Trump zapowiada, że „może rozważyć pozwolenie Izraelowi na wznowienie działań wojennych”
— Egipt ma stanąć na czele planowanych sił stabilizacyjnych w Strefie Gazy. Otrzymają wsparcie Rady Bezpieczeństwa ONZ
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743541-koniec-rozejmu-hamas-uderzyl-w-sily-izraela
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.