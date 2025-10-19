Wypowiedź byłego kanclerza RFN Gerharda Schrödera, że nie interesowały go zastrzeżenia Warszawy wobec Nord Streamu to bezczelność wobec Polski - ocenił na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” publicysta tej gazety Reinhard Veser.
Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zeznawał przedwczoraj przed parlamentarną komisją Meklemburgii-Pomorza Przedniego, badającą sprawę budowy Nord Stream. Socjaldemokrata bronił projektu, relacjonował że pod jego rządami Niemcy miały odejść od energetyki jądrowej, stawiając mocniej na gaz ziemny. Podkreślił, że Rosja mogła dostarczać go tanio rurociągiem, a zastrzeżenia Polski wobec projektu nie interesowały go.
Ciężko było oczekiwać od Schrödera skruchy. Przewidywalna była również jego niechęć do wniesienia jakiegokolwiek wkładu w sprawę tzw. fundacji klimatycznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, która w rzeczywistości była przykrywką służącą energetycznej geopolityce Moskwy
— pisze w komentarzu zamieszczonym na portalu „FAZ” Veser.
Publicysta krytycznie odnosi się do wypowiedzi Schrödera, że nie interesowały go zastrzeżenia polskiego rządu wobec gazociągu. Zdaniem Vesera to „bezczelność wobec sąsiedniego kraju (Polski), który - w przeciwieństwie do Rosji - jest sojusznikiem Niemiec”.
Autor artykułu kwituje, że taką postawą Schröder „przyczynił się do utrwalenia historycznie uwarunkowanej nieufności Polaków wobec Niemiec, która występuje także w środowiskach proeuropejskich”, a fakt że „świadome lekceważenie polskich interesów określa mianem «polityki pokoju», jest demaskujący”.
Gerhard Schröder był kanclerzem Niemiec od 1998 do 2005 roku. W latach 2017–2022 był szefem rady dyrektorów w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Wołodymyr Żurawlow o wyroku sądu: „Nie przyznaję się. Nie zrobiłem żadnych przestępstw przeciw Niemcom”
— Były wiceszef MSZ z pomysłem o wszczęciu śledztwa… ws. budowy Nord Stream. „Gdy obecny rząd (sympatyzujący z Niemcami) upadnie”
— Debata o rosyjskich dronach w PE. Bielan przypomina: Miliardy euro przepompowane na wschód przez Schroedera i Merkel
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743527-faz-punktuje-schrodera-bezczelnosc-wobec-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.