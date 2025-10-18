Trwa 1334. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie. ` CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Niedziela, 19 października 2025 r.
16:50. Trump: Rosja zatrzyma jakieś terytorium, które zdobyła w Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie, że Rosja zatrzyma „jakieś posiadłości” zdobyte w Ukrainie, zaznaczając, że Rosja opanowała je w walce. Stwierdził jednak, że wyczuł, iż Władimir Putin jest otwarty na zakończenie wojny.
Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki Fox Business Marii Bartiromo, czy ma poczucie, że „Putin byłby skłonny lub otwarty na pomysł zakończenia tej wojny bez zabierania Ukrainie znacznej części terytorium”.
16:39. Zełenski: USA gotowe dostarczać Europie tyle gazu i ropy, by zastąpić rosyjskie dostawy
USA wyraziły gotowość dostarczania do Europy takich ilości surowców energetycznych, by całkowicie zastąpić dostawy gazu i ropy z Rosji - przekazał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że jego kraj przedstawił USA propozycje dotyczące własnej infrastruktury gazowej i energetyki jądrowej.
W Europie nie powinno być żadnych rosyjskich surowców energetycznych, a sygnały z Ameryki są teraz jasne: są gotowi dostarczyć do Europy tyle gazu i ropy, by zastąpić rosyjskie dostawy. W naszym regionie jest potrzebna infrastruktura, jest potrzebny potencjał, który może znacznie bardziej pomóc w uzyskaniu przez Europę niezależności energetycznej. Przedstawiliśmy Ameryce nasze propozycje dotyczące infrastruktury gazowej, energetyki jądrowej i niektórych innych projektów. Pracujemy nad szczegółami
— powiedział Zełenski.
Poinformował, że otrzymał raporty dotyczące negocjacji w sprawie dostaw gazu dla Ukrainy i wsparcia dla energetyki, której obiekty bombarduje Rosja.
Mamy znaczące wyniki zarówno w Ameryce, jak i na Słowacji. W sferze energetyki mamy wspólną wizję również z naszymi innymi partnerami
— powiadomił prezydent.
Zełenski poinformował, że niemal codziennie komunikuje się z przywódcami krajów partnerskich, „abyśmy mieli wspólne stanowisko – wszyscy w Europie – w sprawie wywierania presji na Rosję, właściwej presji”.
Nie damy agresorowi nic za darmo i niczego im nie wybaczymy. Wyraźnie widzimy, że Rosja stanowi długotrwałe zagrożenie. Dlatego w Europie potrzebujemy długotrwałej współpracy i realnych rezultatów zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, aby ludzie mogli żyć
— podkreślił Zełenski.
14:01. Siły obrony zaatakowały rafinerię ropy naftowej i zakład przetwórstwa gazu w Rosji
Ukraińskie wojsko uderzyło w nocy z soboty na niedzielę w rafinerie ropy naftowej w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu w obwodzie orenburskim w Rosji – przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Według danych Sztabu wśród zniszczonych obiektów znajduje się rafineria ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Na terenie przedsiębiorstwa odnotowano wybuchy i pożar. Zakład produkuje ponad 20 rodzajów produktów, a roczny wolumen pierwotnego przetwarzania ropy naftowej wynosi około 4,9 mln ton. Wstępnie ustalono, że uderzenie objęło instalacje pierwotnego przetwarzania ropy naftowej.
Zaatakowany został również zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu, jeden z największych kompleksów gazowych w Rosji, zdolny do przetwarzania do 45 mld metrów sześciennych gazu i ponad 6 mln ton kondensatu rocznie. Według wstępnych danych uszkodzona została jedna z instalacji do przetwarzania i oczyszczania gazu, na terenie kompleksu odnotowano wybuchy i rozległy pożar.
Ponadto siły obrony uderzyły w bazę materiałów paliwowo-smarowych w okupowanym przez Rosję Berdiańsku, gdzie również odnotowano wybuchy i pożar.
W Sztabie Generalnym podkreślono, że ataki te mają na celu osłabienie bazy wojskowo-przemysłowej Rosji i ograniczenie jej możliwości kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie. Stopień wyrządzonych szkód jest obecnie ustalany.
13:20. Putin grozi Zachodowi aby zapobiec sprzedaży Tomahawków Ukrainie
Dyskusję wokół kwestii dostaw Tomahawków dla Ukrainy można uznać raczej za element politycznej presji na Moskwę niż za plan realnego wzmocnienia ukraińskich zdolności ofensywnych. Mimo tego, Rosja faktycznie obawia się scenariusza, w którym taka broń trafiłaby na Ukrainę.
Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy, które odbyło się w piątek, nie przyniosło przełomu w kwestii dostaw pocisków Tomahawk dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że taka decyzja nie zapadła, choć sprawa nie jest ostatecznie zamknięta.
Tak, rozmawialiśmy o Tomahawkach – mówię wam całkowicie otwarcie – chcielibyśmy je otrzymać
— powiedział ukraiński prezydent po opuszczeniu Białego Domu. Dodał, że w jego ocenie „Rosjanie boją się Tomahawków”.
12:26. Zełenski: Rosja użyła przeciwko nam ponad trzy tysiące dronów bojowych w ciągu tygodnia
Rosja niemal codziennie przeprowadza setki ataków na infrastrukturę krytyczną i cywilną Ukrainy, w bieżącym tygodniu użyła przeciwko nam ponad 3270 dronów uderzeniowych, 1370 sterowanych bomb lotniczych i prawie 50 rakiet różnego typu - poinformował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ukraina nigdy nie dążyła do wojny. Zgodziliśmy się na bezwarunkowe zawieszenie broni, szukaliśmy możliwości pokoju i wielokrotnie proponowaliśmy światu, jak powstrzymać ataki w powietrzu, na lądzie i na morzu. Jednak to właśnie Rosja nieustannie hamuje ten proces – manipuluje, przeciąga negocjacje, terroryzuje naszych obywateli atakami powietrznymi, nasila ataki na froncie. Wojna trwa tylko dlatego, że Moskwa nie chce jej zakończyć
— napisał Zełenski w niedzielę w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta Ukraina stale wzmacnia swoją ochronę i współpracuje z partnerami w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej.
Zdaniem Zełenskiego nie da się powstrzymać przywódcy Rosji Władimira Putina rozmowami, dlatego potrzebna jest presja. „Świat widzi, że Rosja reaguje na siłę, więc pokój dzięki sile może zadziałać. Ukraina nie będzie dawać terrorystom żadnej nagrody za ich zbrodnie i liczymy na poparcie naszych partnerów właśnie takiego stanowiska. Potrzebne są zdecydowane działania ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy, krajów G20 i G7” – podkreślił prezydent.
11:25. Chodorkowski: Putin dał Trumpowi sygnał, że jest gotowy na układ ws. Ukrainy
Przywódca Rosji Władimir Putin wysłał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi sygnał, że jest gotowy porozumieć się w sprawie Ukrainy - ocenił w niedzielnej rozmowie z brytyjską telewizją Sky News Michaił Chodorkowski, krytyk Kremla i dawny rosyjski oligarcha.
Rosyjski opozycjonista przyznał, że „Putin chce nadal zdobyć cały Donbas” i porozumienie może zawierać zapis o oddaniu części ukraińskiego terytorium Rosji. Putin, w ocenie Chodorkowskiego, chce zapewnić sobie zdobycze terytorialne we wschodniej Ukrainie, aby „destabilizować sytuację” w pozostałej części Ukrainy.
Donald Trump i Władimir Putin mają się wkrótce spotkać w Budapeszcie, gdzie - jak mówił amerykański prezydent - spróbują „położyć kres »niesławnej« wojnie między Rosją a Ukrainą”.
Były oligarcha skomentował też w brytyjskiej stacji rolę rosyjskiej opozycji.
Myślę, że wywieranie presji psychologicznej na Putina, stwarzanie mu szeregu problemów, które musi rozwiązać sam lub w które sam będzie się angażował – a konsolidacja opozycji jest jednym z takich problemów – jest w rzeczywistości okazją do wywarcia presji na kluczowy punkt tego konfliktu. A kluczowy punkt to sam Putin
— stwierdził.
09:35. „The Economist”: w obecnym tempie zajęcie całej Ukrainy zajęłoby Rosji 103 lata
W tempie obecnych postępów na polu walki zajęcie całej Ukrainy zajęłoby Rosji 103 lata - ocenił brytyjski tygodnik „The Economist”, zauważając, że setki tysięcy rosyjskich żołnierzy oddaje życie, nie zdobywając praktycznie żadnego terenu.
Letnia ofensywa Rosji dobiega końca i uderzającym faktem jest to, jak mało terytorium Rosja zajęła w swoim trzecim i największym natarciu. I jak straszliwą cenę poniosła w ludziach i sprzęcie - zauważył tygodnik.
Jeśli nie nastąpią jakieś dramatyczne zmiany, Władimir Putin nie będzie w stanie wygrać wojny na polu bitwy. Fakt, że mimo wszystko nadal próbuje, sugeruje, że wyczerpał już pomysły
— dodano.
„Economist” zaznaczył, że chociaż niemożliwym jest dokładne określenie strat rosyjskich, to dane z satelitów, zmiany w obszarach kontroli i niezależne szacunki pozwalają stwierdzić, że od początku pełnej inwazji w 2022 roku do stycznia tego roku straty rosyjskie wyniosły 640-877 tys. żołnierzy, z czego 137–228 tys. zginęło.
Do 13 października liczba ta wzrosła do 984-1 438 tys. ofiar, w tym 190–480 tys. zabitych - zauważono, podkreślając nagły wzrost strat, które nie przełożyły się na zyski terytorialne.
09:02. Ministrowie energii UE zdecydują jutro o stopniowym zakazie importu gazu i ropy z Rosji
Ministrowie energii jutro przyjmą stanowisko w sprawie stopniowego zakaz importu rosyjskiego gazu i ropy do UE. Przeciwne temu Słowacja i Węgry nie mogą zablokować rozporządzenia w tej sprawie. Mogą jednak sprzeciwić się 19. pakietowi sankcji, który przewiduje zakaz importu LNG od 2027 r. Polskę na posiedzeniu ministrów energii w Luksemburgu reprezentować będzie szef resortu Miłosz Motyka.
Projekt rozporządzenia, który Komisja Europejska zaproponowała w czerwcu, przewiduje wprowadzenie całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu, zarówno z gazociągów, jak i skroplonego, od 1 stycznia 2028 r. Pewne obostrzenia mają zacząć obowiązywać wcześniej. Od 1 stycznia 2026 r. zakazany zostanie import gazu realizowanego na podstawie umów zawartych po 17 czerwca 2025 r.
08:36. Rosja zaatakowała obwód charkowski bombą kierowaną nowego typu
Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło w sobotę wieczorem atak na miasto Łozowa w obwodzie charkowskim z użyciem nowej bomby kierowanej o zasięgu 130 km, o czym poinformowali przedstawiciele lokalnej policji.
Według danych, jakie przedstawili funkcjonariuszy policji, miasto Łozowa zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała dystans około 130 km
— napisano w oświadczeniu prokuratury obwodowej, które zostało opublikowane na portalu Telegram. Ataku miał dokonać rosyjski samolot przebywający nad okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy.
W wyniku ataku sześć osób zostało rannych.
Jak dotąd wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo bomby kierowane (ros. KAB – kierowana bomba lotnicza) osiągały cele w maksymalnej odległości ok. 60-70 km od miejsca zrzutu, stanowiąc tym samym zagrożenie dla rejonów położonych blisko linii frontu.
Miasto Łozowa, położone w południowej części obwodu charkowskiego, jest ważnym węzłem kolejowym.
08:01. Schrödera nie interesowały zastrzeżenia Warszawy ws. Nord Stream
Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zeznawał przedwczoraj przed parlamentarną komisją Meklemburgii-Pomorza Przedniego, badającą sprawę budowy Nord Stream. Socjaldemokrata bronił projektu, relacjonował że pod jego rządami Niemcy miały odejść od energetyki jądrowej, stawiając mocniej na gaz ziemny. Podkreślił, że Rosja mogła dostarczać go tanio rurociągiem, a zastrzeżenia Polski wobec projektu nie interesowały go.
Ciężko było oczekiwać od Schrödera skruchy. Przewidywalna była również jego niechęć do wniesienia jakiegokolwiek wkładu w sprawę tzw. fundacji klimatycznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, która w rzeczywistości była przykrywką służącą energetycznej geopolityce Moskwy
— pisze w komentarzu zamieszczonym na portalu „FAZ” Veser.
Publicysta krytycznie odnosi się do wypowiedzi Schrödera, że nie interesowały go zastrzeżenia polskiego rządu wobec gazociągu. Zdaniem Vesera to „bezczelność wobec sąsiedniego kraju (Polski), który - w przeciwieństwie do Rosji - jest sojusznikiem Niemiec”.
07:40. Najnowszy raport z frontu
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 223 starcia bojowe - podał ukraiński sztab w najnowszej informacji operacyjnej. Rosjanie najczęściej nacierali na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińska armia powstrzymała 47 ataków.
06:55. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1000 żołnierzy (łącznie 1130180 od początku pełnoskalowej wojny).
06:30. Putin miał zażądać w rozmowie z Trumpem oddania przez Ukrainę obwodu donieckiego
Władimir Putin w czwartkowej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem zażądał, by Ukraina przekazała Rosji pełną kontrolę nad obwodem donieckim w Donbasie - napisał dziennik „Washington Post”. Miałby to być warunek zakończenia wojny.
Podczas rozmowy Putin zasugerował, że w zamian za kontrolę nad obwodem donieckim mógłby oddać części dwóch innych regionów Ukrainy, które wcześniej podbił - w obwodzie zaporoskim i chersońskim - przekazali przedstawiciele władz, prosząc o anonimowość.
To nieco mniejsze roszczenia terytorialne niż te, które wysunął w sierpniu na szczycie Trumpa i Putina w Anchorage. Według jednego ze źródeł, niektórzy urzędnicy Białego Domu przedstawiali to jako postęp. Drugie źródło oceniło, że Ukraińcy raczej tego tak nie postrzegają.
Rosyjskie wojska kontrolują część obwodu donieckiego. Ukraińskie siły w tym regionie są głęboko okopane i postrzegają go jako główne przedmurze chroniące przed szybką rosyjską ofensywą na zachód, w stronę Kijowa
05:00. Sytuacja na froncie minionej doby
W sumie od początku tego dnia doszło do 116 starć bojowych - podał wczoraj wieczorem ukraiński Sztab Generalny.
Na kierunku pokrowskim od początku dnia okupanci próbowali 39 razy atakować pozycję ukraińskich jednostek
— czytamy.
00:01. Nocne ataki rosyjskich sił powietrznych na ukraińskie miasta
Rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły w sobotę późnym wieczorem ataki na ukraińskie miasta, wykorzystując m.in. bomby kierowane - poinformowała ukraińska obrona przeciwlotnicza.
Wśród zaatakowanych przez rosyjskie lotnictwo miast znalazły się Charków, Sumy i Zaporoże.
Rosja zaatakowała Ukrainę także dronami. Celem tych uderzeń były Czernihów i Dniepropietrowsk.
Władze Ukrainy nie podały informacji o skutkach rosyjskich ataków z powietrza.
red/PAP/X/FB
