Trwa 1334. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 19 października 2025 r.
00:01. Nocne ataki rosyjskich sił powietrznych na ukraińskie miasta
Rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły w sobotę późnym wieczorem ataki na ukraińskie miasta, wykorzystując m.in. bomby kierowane - poinformowała ukraińska obrona przeciwlotnicza.
Wśród zaatakowanych przez rosyjskie lotnictwo miast znalazły się Charków, Sumy i Zaporoże.
Rosja zaatakowała Ukrainę także dronami. Celem tych uderzeń były Czernihów i Dniepropietrowsk.
Władze Ukrainy nie podały informacji o skutkach rosyjskich ataków z powietrza.
