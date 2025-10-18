NA ŻYWO

1334. dzień wojny na Ukrainie. Nocne ataki rosyjskich sił powietrznych na ukraińskie miasta. Spadły m.in. bomby kierowane

Trwa 1334. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Niedziela, 19 października 2025 r.

00:01. Nocne ataki rosyjskich sił powietrznych na ukraińskie miasta

Rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły w sobotę późnym wieczorem ataki na ukraińskie miasta, wykorzystując m.in. bomby kierowane - poinformowała ukraińska obrona przeciwlotnicza.

Wśród zaatakowanych przez rosyjskie lotnictwo miast znalazły się Charków, Sumy i Zaporoże.

Rosja zaatakowała Ukrainę także dronami. Celem tych uderzeń były Czernihów i Dniepropietrowsk.

Władze Ukrainy nie podały informacji o skutkach rosyjskich ataków z powietrza.

