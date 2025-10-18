Trwa 1334. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 19 października 2025 r.
09:35. „The Economist”: w obecnym tempie zajęcie całej Ukrainy zajęłoby Rosji 103 lata
W tempie obecnych postępów na polu walki zajęcie całej Ukrainy zajęłoby Rosji 103 lata - ocenił brytyjski tygodnik „The Economist”, zauważając, że setki tysięcy rosyjskich żołnierzy oddaje życie, nie zdobywając praktycznie żadnego terenu.
Letnia ofensywa Rosji dobiega końca i uderzającym faktem jest to, jak mało terytorium Rosja zajęła w swoim trzecim i największym natarciu. I jak straszliwą cenę poniosła w ludziach i sprzęcie - zauważył tygodnik.
Jeśli nie nastąpią jakieś dramatyczne zmiany, Władimir Putin nie będzie w stanie wygrać wojny na polu bitwy. Fakt, że mimo wszystko nadal próbuje, sugeruje, że wyczerpał już pomysły
— dodano.
„Economist” zaznaczył, że chociaż niemożliwym jest dokładne określenie strat rosyjskich, to dane z satelitów, zmiany w obszarach kontroli i niezależne szacunki pozwalają stwierdzić, że od początku pełnej inwazji w 2022 roku do stycznia tego roku straty rosyjskie wyniosły 640-877 tys. żołnierzy, z czego 137–228 tys. zginęło.
Do 13 października liczba ta wzrosła do 984-1 438 tys. ofiar, w tym 190–480 tys. zabitych - zauważono, podkreślając nagły wzrost strat, które nie przełożyły się na zyski terytorialne.
09:02. Ministrowie energii UE zdecydują jutro o stopniowym zakazie importu gazu i ropy z Rosji
Ministrowie energii jutro przyjmą stanowisko w sprawie stopniowego zakaz importu rosyjskiego gazu i ropy do UE. Przeciwne temu Słowacja i Węgry nie mogą zablokować rozporządzenia w tej sprawie. Mogą jednak sprzeciwić się 19. pakietowi sankcji, który przewiduje zakaz importu LNG od 2027 r. Polskę na posiedzeniu ministrów energii w Luksemburgu reprezentować będzie szef resortu Miłosz Motyka.
Projekt rozporządzenia, który Komisja Europejska zaproponowała w czerwcu, przewiduje wprowadzenie całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu, zarówno z gazociągów, jak i skroplonego, od 1 stycznia 2028 r. Pewne obostrzenia mają zacząć obowiązywać wcześniej. Od 1 stycznia 2026 r. zakazany zostanie import gazu realizowanego na podstawie umów zawartych po 17 czerwca 2025 r.
08:36. Rosja zaatakowała obwód charkowski bombą kierowaną nowego typu
Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło w sobotę wieczorem atak na miasto Łozowa w obwodzie charkowskim z użyciem nowej bomby kierowanej o zasięgu 130 km, o czym poinformowali przedstawiciele lokalnej policji.
Według danych, jakie przedstawili funkcjonariuszy policji, miasto Łozowa zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała dystans około 130 km
— napisano w oświadczeniu prokuratury obwodowej, które zostało opublikowane na portalu Telegram. Ataku miał dokonać rosyjski samolot przebywający nad okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy.
W wyniku ataku sześć osób zostało rannych.
Jak dotąd wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo bomby kierowane (ros. KAB – kierowana bomba lotnicza) osiągały cele w maksymalnej odległości ok. 60-70 km od miejsca zrzutu, stanowiąc tym samym zagrożenie dla rejonów położonych blisko linii frontu.
Miasto Łozowa, położone w południowej części obwodu charkowskiego, jest ważnym węzłem kolejowym.
08:01. Schrödera nie interesowały zastrzeżenia Warszawy ws. Nord Stream
Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zeznawał przedwczoraj przed parlamentarną komisją Meklemburgii-Pomorza Przedniego, badającą sprawę budowy Nord Stream. Socjaldemokrata bronił projektu, relacjonował że pod jego rządami Niemcy miały odejść od energetyki jądrowej, stawiając mocniej na gaz ziemny. Podkreślił, że Rosja mogła dostarczać go tanio rurociągiem, a zastrzeżenia Polski wobec projektu nie interesowały go.
Ciężko było oczekiwać od Schrödera skruchy. Przewidywalna była również jego niechęć do wniesienia jakiegokolwiek wkładu w sprawę tzw. fundacji klimatycznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, która w rzeczywistości była przykrywką służącą energetycznej geopolityce Moskwy
— pisze w komentarzu zamieszczonym na portalu „FAZ” Veser.
Publicysta krytycznie odnosi się do wypowiedzi Schrödera, że nie interesowały go zastrzeżenia polskiego rządu wobec gazociągu. Zdaniem Vesera to „bezczelność wobec sąsiedniego kraju (Polski), który - w przeciwieństwie do Rosji - jest sojusznikiem Niemiec”.
07:40. Najnowszy raport z frontu
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 223 starcia bojowe - podał ukraiński sztab w najnowszej informacji operacyjnej. Rosjanie najczęściej nacierali na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińska armia powstrzymała 47 ataków.
06:55. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1000 żołnierzy (łącznie 1130180 od początku pełnoskalowej wojny).
06:30. Putin miał zażądać w rozmowie z Trumpem oddania przez Ukrainę obwodu donieckiego
Władimir Putin w czwartkowej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem zażądał, by Ukraina przekazała Rosji pełną kontrolę nad obwodem donieckim w Donbasie - napisał dziennik „Washington Post”. Miałby to być warunek zakończenia wojny.
Podczas rozmowy Putin zasugerował, że w zamian za kontrolę nad obwodem donieckim mógłby oddać części dwóch innych regionów Ukrainy, które wcześniej podbił - w obwodzie zaporoskim i chersońskim - przekazali przedstawiciele władz, prosząc o anonimowość.
To nieco mniejsze roszczenia terytorialne niż te, które wysunął w sierpniu na szczycie Trumpa i Putina w Anchorage. Według jednego ze źródeł, niektórzy urzędnicy Białego Domu przedstawiali to jako postęp. Drugie źródło oceniło, że Ukraińcy raczej tego tak nie postrzegają.
Rosyjskie wojska kontrolują część obwodu donieckiego. Ukraińskie siły w tym regionie są głęboko okopane i postrzegają go jako główne przedmurze chroniące przed szybką rosyjską ofensywą na zachód, w stronę Kijowa
05:00. Sytuacja na froncie minionej doby
W sumie od początku tego dnia doszło do 116 starć bojowych - podał wczoraj wieczorem ukraiński Sztab Generalny.
Na kierunku pokrowskim od początku dnia okupanci próbowali 39 razy atakować pozycję ukraińskich jednostek
— czytamy.
00:01. Nocne ataki rosyjskich sił powietrznych na ukraińskie miasta
Rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły w sobotę późnym wieczorem ataki na ukraińskie miasta, wykorzystując m.in. bomby kierowane - poinformowała ukraińska obrona przeciwlotnicza.
Wśród zaatakowanych przez rosyjskie lotnictwo miast znalazły się Charków, Sumy i Zaporoże.
Rosja zaatakowała Ukrainę także dronami. Celem tych uderzeń były Czernihów i Dniepropietrowsk.
Władze Ukrainy nie podały informacji o skutkach rosyjskich ataków z powietrza.
red/PAP/X/FB
