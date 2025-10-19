Friedrich Merz może mieć poważne kłopoty. Kanclerz Niemiec pozwolił sobie na niefortunną uwagę dot. Migracji, która wywołała oburzenie jego politycznych oponentów.
Migranci jako „problemy w krajobrazie miejskim”? Nieprzemyślana uwaga kanclerza Friedricha Merza wywołała falę krytyki
Chodzi o wypowiedź niemieckiego kanclerza, który wizytował Poczdam. Merz został zapytany o postawę w sprawie imigracji ministra spraw wewnętrznych Alexandra Dobrindta oraz wzrost poparcia dla Alternatywy dla Niemiec.
Merz, pewnym siebie tonem, wskazał, że od czasu objęcia przez niego urzędu w maju br. liczba uchodźców przybywających do Niemiec spadła. I oznajmił. „Ale oczywiście nadal mamy ten problem w krajobrazie miejskim i dlatego minister spraw wewnętrznych pracuje obecnie nad umożliwieniem i przeprowadzeniem repatriacji na bardzo dużą skalę”
Protest Zielonych
Na słowa Merza zareagowali m.in. przedstawiciele partii Zielonych, którzy nazwali wypowiedź Merza „rasistowską”.
Niemiecka agencja prasowa DPA poinformowała w piątek (17.10.2025), że kilkudziesięciu polityków partii Zielonych zażądało w liście do Merza publicznych przeprosin za „rasistowskie, dyskryminujące, krzywdzące i nieprzyzwoite” uwagi pod adresem osób dotkniętych rasizmem i wykluczeniem. „Są tu w pierwszym, drugim lub trzecim pokoleniu, a Pan odmawia im niemieckości i przynależności do Niemiec – tylko ze względu na ich wygląd, pochodzenie lub nazwisko” – napisano w liście
