Egipt ma stanąć na czele planowanych sił stabilizacyjnych w Strefie Gazy, które otrzymają także wsparcie Rady Bezpieczeństwa ONZ - napisał brytyjski dziennik „Guardian”. Izraelski portal Times of Israel dodał, że w skład sił międzynarodowych wejdą wojska Indonezji i Azerbejdżanu.
USA i państwa europejskie popierają przygotowywaną decyzję RB ONZ, która nada siłom międzynarodowym w Strefie Gazy szerokie uprawnienia - przekazał „Guardian” za źródłami dyplomatycznymi.
Gazeta dodała, że USA dążą, by międzynarodowy kontyngent w Strefie Gazy nie miał oficjalnie statusu sił pokojowych ONZ, ale działał na zasadach podobnych do wojsk wysłanych na Haiti, by walczyć tam z uzbrojonymi gangami.
Decyzja Azerbejdżanu
Na wysłanie swoich wojsk do Strefy Gazy w ramach misji stabilizacyjnej zgodził się Azerbejdżan - napisał w sobotę Times of Israel za trzema źródłami. Władze w Baku nie potwierdziły tej informacji.
Portal dodał, że jedynym państwem, które oficjalnie zapowiedziało swój udział w misji, gdyby otrzymała ona mandat ONZ, jest jak dotąd Indonezja.
Przedstawiciel Białego Domu powiedział w tym tygodniu, że trwa już formowanie sił stabilizacyjnych i USA rozmawiają na ten temat m.in. z Indonezją, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Egiptem, Katarem i Azerbejdżanem.
Media informowały wcześniej, że gotowość wysłania wojsk deklarowała też Turcja, ale nie jest jasne, czy zgodziłby się na to Izrael z powodu napiętych relacji między tymi państwami.
USA mają skierować ok. 200 żołnierzy, którzy nie zostaną jednak wysłani na palestyńskie terytorium, ale będą wspierać działania stabilizacyjne z Izraela.
Utworzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych (ISF) jest jednym z elementów drugiego etapu porozumienia o rozejmie w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. 10 października wstrzymano walki i od tego dnia obowiązuje pierwsza faza umowy.
Druga część zakłada również m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej i stworzenie nowych sił policyjnych, które byłyby wspierane i szkolone przez ISF.
Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji. Przedstawiciele Hamasu wielokrotnie deklarowali, że są gotowi oddać władzę, ale nie złożą broni.
Dziennik „Wall Street Journal” informował pod koniec sierpnia, że Egipt już szkoli setki Palestyńczyków, którzy mają wejść w skład liczącej ok. 10 tys. funkcjonariuszy nowej policji w Strefie Gazy.
