RELACJA. 1333. dzień wojny na Ukrainie. Trump po rozmowie z Zełenskim: Obie strony powinny się zatrzymać tam, gdzie są

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1333. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Sobota, 18 października 2025 r.

00:01. Trump o Ukrainie: Obie strony powinny zatrzymać się tam, gdzie są i ogłosić zwycięstwo

Prezydent USA Donald Trump ujawnił, że podczas spotkania w Białym Domu powiedział prezydentowi Zełenskiemu, iż musi zawrzeć umowę z Rosją, zaś obie strony powinny się „zatrzymać tam, gdzie są” i ogłosić zwycięstwo. Zełenski oświadczył, że zgadza się z Trumpem, lecz zaznaczył, że problemem jest postawa rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim było bardzo interesujące i serdeczne, ale powiedziałem mu, tak jak z całą stanowczością zasugerowałem prezydentowi Putinowi, że czas powstrzymać zabijanie i zawrzeć UKŁAD!

— napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.

Dość już przelano krwi, granice posiadania zostały wyznaczone przez wojnę i krew. Powinni się zatrzymać tam, gdzie są. Niech obie strony zadeklarują zwycięstwo, niech zadecyduje Historia!

— dodał Trump.

Prezydent USA wezwał do zaprzestania zabijania i wydawania „niemożliwych do utrzymania sum pieniędzy”.

Tysiące ludzi jest masakrowanych każdego tygodnia - KONIEC Z TYM, WRACAJCIE DO DOMU DO SWOICH RODZIN W POKOJU!

— zaznaczył.

Pytany o ten wpis prezydenta USA podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Białym Domu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że zgadza się z jego zdaniem, lecz zaznaczył, że przeszkodą w tym jest Putin, a nie on. Zełenski sugerował przy tym, że zgadza się, iż Ukraina odniosła sukces, powstrzymując agresję o wiele większego sąsiada.

Prezydent (Trump) ma rację, powinniśmy zatrzymać się tam, gdzie jesteśmy, a potem rozmawiać. Inne zespoły mogą spotkać się i zdecydować, co zrobić, jak podjąć prawdziwe kroki prowadzące do prawdziwego pokoju, sprawiedliwego i trwałego pokoju (…) Ale między nami, tu chodzi o Putina, bo nie my zaczęliśmy tę wojnę

— skwitował ukraiński prezydent.

