Rozmawialiśmy o obronie powietrznej oraz o długodystansowych środkach walki, jednak zgodziliśmy, że nie będziemy ogłaszać w tej sprawie żadnych oświadczeń – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.
Rozmawialiśmy o obronie powietrznej. Postanowiliśmy, że będziemy działać więcej nad produkcją (uzbrojenia). Mówiliśmy też o długodystansowych środkach walki. Zdecydowaliśmy, że nie wygłaszamy oświadczenia w tej sprawie i nie odpowiadamy na pytania o to
— powiedział Zełenski.
Wierzymy w USA, wierzymy prezydentowi (Trumpowi – PAP), że chce zakończyć tę wojnę. Rozumiemy, że jest to niełatwe zadanie. Dla nas jest to jednak kwestia naszej niepodległości
— dodał.
Rozmowa z europejskimi liderami
Zełenski poinformował, że po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem przeprowadził rozmowy z europejskimi przywódcami, min. premierem Donaldem Tuskiem.
Mówiliśmy o gwarancjach bezpieczeństwa. Koalicja chętnych to główny partner europejski. Mówiliśmy także o programie PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, mechanizm finansowania przez kraje NATO zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy)
— powiedział Zełenski na briefingu w Waszyngtonie.
Wśród rozmówców wymienił m.in. przywódców UE, sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego i premiera Donalda Tuska.
„Musimy nad tym popracować”
Zełenski oświadczył również, że podczas spotkania z prezydentem Trumpem omawiana była kwestia sprzedaży rakiet Tomahawk. Nikt nie wykreślił tego tematu z rozmów – powiedział dziennikarzom ukraiński przywódca.
Tak, rozmawialiśmy o Tomahawkach — mówię wam całkowicie otwarcie — chcielibyśmy je otrzymać. I prezydent Trump zaznaczył, że musimy rozumieć, iż „nam też są one potrzebne”. To jest obecne stanowisko strony amerykańskiej. Ale nikt nie wykreślił tego tematu z rozmów. Musimy nad tym popracować
— powiedział Zełenski podczas briefingu w Waszyngtonie.
Zaznaczył, że obecnie nie może ujawniać szczegółów, pytania dotyczące Tomahawków należy kierować do strony amerykańskiej.
kk/PAP
