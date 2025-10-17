Zakończyło się spotkanie Trumpa i Zełenskiego. O czym dyskutowano? "Wierzymy prezydentowi USA, że chce zakończyć tę wojnę"

Rozmawialiśmy o obronie powietrznej oraz o długodystansowych środkach walki, jednak zgodziliśmy, że nie będziemy ogłaszać w tej sprawie żadnych oświadczeń – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

Rozmawialiśmy o obronie powietrznej. Postanowiliśmy, że będziemy działać więcej nad produkcją (uzbrojenia). Mówiliśmy też o długodystansowych środkach walki. Zdecydowaliśmy, że nie wygłaszamy oświadczenia w tej sprawie i nie odpowiadamy na pytania o to

— powiedział Zełenski.

Wierzymy w USA, wierzymy prezydentowi (Trumpowi – PAP), że chce zakończyć tę wojnę. Rozumiemy, że jest to niełatwe zadanie. Dla nas jest to jednak kwestia naszej niepodległości

— dodał.

Rozmowa z europejskimi liderami

Zełenski poinformował, że po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem przeprowadził rozmowy z europejskimi przywódcami, min. premierem Donaldem Tuskiem.

Mówiliśmy o gwarancjach bezpieczeństwa. Koalicja chętnych to główny partner europejski. Mówiliśmy także o programie PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, mechanizm finansowania przez kraje NATO zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy)

— powiedział Zełenski na briefingu w Waszyngtonie.

Wśród rozmówców wymienił m.in. przywódców UE, sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego i premiera Donalda Tuska.

Musimy nad tym popracować”

Zełenski oświadczył również, że podczas spotkania z prezydentem Trumpem omawiana była kwestia sprzedaży rakiet Tomahawk. Nikt nie wykreślił tego tematu z rozmów – powiedział dziennikarzom ukraiński przywódca.

Tak, rozmawialiśmy o Tomahawkach — mówię wam całkowicie otwarcie — chcielibyśmy je otrzymać. I prezydent Trump zaznaczył, że musimy rozumieć, iż „nam też są one potrzebne”. To jest obecne stanowisko strony amerykańskiej. Ale nikt nie wykreślił tego tematu z rozmów. Musimy nad tym popracować

— powiedział Zełenski podczas briefingu w Waszyngtonie.

Zaznaczył, że obecnie nie może ujawniać szczegółów, pytania dotyczące Tomahawków należy kierować do strony amerykańskiej.

