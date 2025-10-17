Książę Andrzej poinformował w oficjalnym komunikacie, że zrzeka się tytułu księcia Yorku i zaprzecza wszelkim zarzutom. Młodszy brat króla Wielkiej Brytanii Karola III jest oskarżany o bliskie kontakty z amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem, który zajmował się stręczeniem młodych kobiet.
Wstrząs w rodzienie królewskiej
Jak przypomniała agencja Reutera, w ostatnim czasie pojawiły się także doniesienia, że jeden z bliskich partnerów biznesowych księcia Andrzeja był w ocenie brytyjskiego rządu chińskim szpiegiem.
W komunikacie książę Andrzej zaznaczył, że kolejne zarzuty przeciwko niemu, przeszkadzały w pracy jego starszemu bratu, jak i całej rodzinie królewskiej.
Nie będę już dłużej używał tytułu czy honorów, które zostały mi nadane. Jak powiedziałem wcześniej, stanowczo zaprzeczam zarzutom skierowanym przeciwko mnie
— poinformował w komunikacie.
Kontakty z Jeffreyem Epsteinem
65-letni Andrzej jest ósmy w kolejce do brytyjskiego tronu. Reuters zwrócił uwagę, że niegdyś książę był postrzegany jako przystojny oficer marynarki wojennej, który uczestniczył w wojnie o Falklandy z Argentyną w 1982 roku. Miał reputację „księcia playboya”.
Jednak już w 2022 roku został pozbawiony większości tytułów i nie wykonywał żadnych obowiązków przypadających rodzinie królewskiej, co było następstwem ujawnienia jego powiązań z Epsteinem.
W sierpniu 2021 r. Virginia Giuffre złożyła w sądzie w Nowym Jorku pozew z powództwa cywilnego przeciw księciu Andrzejowi, twierdząc, że w 2001 roku, gdy miała 17 lat, została przez niego trzykrotnie wykorzystana seksualnie. Giuffre – wówczas nosząca panieńskie nazwisko Roberts – była jedną z licznej grupy dziewcząt, które zostały zwabione przez Epsteina obietnicami pracy, a następnie były oferowane jego wpływowym przyjaciołom. Jednym z nich miał być książę Andrzej.
Młodszy brat króla Karola III wielokrotnie zaprzeczał zarzutom Giuffre. W 2022 r. książę Andrzej zawarł z nią ugodę pozasądową. W kwietniu 2025 roku Giuffre popełniła samobójstwo w Australii.
Jeffrey Epstein został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 r. i odsiedział 13 miesięcy w więzieniu. W 2019 r. prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. Miesiąc później zmarł w areszcie. Według autopsji mężczyzna popełnił samobójstwo. Jego partnerka Ghislaine Maxwell odsiaduje 20-letni wyrok za współudział w procederze.
kk/PAP
