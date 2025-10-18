Sąd apelacyjny w Bolonii nakazał wypłatę odszkodowań w łącznej sumie ok. 50 mln euro rodzinom ofiar niemieckiej masakry ludności w regionie Emilia-Romania w czasie II wojny światowej. Odszkodowania w wysokości od 400 tys. do 3 mln euro zostaną wypłacone ze specjalnego funduszu utworzonego w tym celu przez rząd Włoch.
Utrzymano postanowienie sądu pierwszej instancji z 2022 roku, który nakazał Niemcom wypłatę odszkodowań rodzinom niemieckich egzekucji ludności w Apeninach koło Bolonii, gdzie między 29 września a 5 października 1944 roku w miejscowościach Marzabotto, Grizzana Morandi i Monzuno Niemcy zamordowali 770 osób.
Wśród ofiar były 392 kobiety, 132 osoby starsze, 217 dzieci. Masakry te zostały uznane za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.
Jak podał dziennik „Corriere di Bologna”, sąd apelacyjny uznał, że egzekucje były częścią precyzyjnego planu Trzeciej Rzeszy, realizowanego w okupowanych Włoszech przez feldmarszałka Alberta Kesselringa.
Niemcy nie zapłacą
Skazanie Niemiec nie oznacza, że kraj ten wypłaci odszkodowania. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł w 2012 roku, że strona włoska nie może domagać się na drodze sądowej zadośćuczynienia, ponieważ Niemcy w 1961 roku otrzymały gwarancję immunitetu w przypadku roszczeń za straty spowodowane we Włoszech podczas II wojny światowej.
Dlatego w 2022 roku ówczesny rząd Mario Draghiego utworzył częściowo ze środków Krajowego Planu Odbudowy specjalny fundusz na wypłatę odszkodowań dla rodzin ofiar niemieckich zbrodni. Początkowa suma tego funduszu wynosiła 55 mln euro. Obecnie, jak zaznaczyła bolońska gazeta, potrzebne są na ten cel dodatkowe środki finansowe.
Zgodnie z procedurą rodziny ofiar muszą składać wnioski o odszkodowanie do włoskich sądów.
as/PAP
