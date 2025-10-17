„Szanuję decyzję polskiego sądu, nie jest rolą władzy wykonawczej wtrącanie się w postanowienia sądów” - powiedział szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul, odpowiadając na pytanie o odmowę wydania przez polski sąd niemieckim władzom podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa.
W Polsce zapadła decyzja sądu, którą szanuję, gdyż uznajemy zasadę podziału władzy
— oświadczył Wadephul w odpowiedzi na pytanie dziennikarki. Dodał, że rolą władzy wykonawczej „nie jest wtrącanie się” w postanowienia sądów, „zwłaszcza w innych państwach”.
Wadephul był pytany o sprawę w Ankarze, podczas spotkania ze swoim tureckim odpowiednikiem Hakanem Fidanem.
CZYTAJ TAKŻE: Przetrzymywanie Żurawlowa. Prezes PiS wskazuje na winę rządu. „Gdyby nie racjonalne podejście sądu, los tego człowieka byłby z góry przesądzony”
Decyzja sądu
Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania władzom niemieckim Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił mu areszt i nakazał niezwłoczne zwolnienie.
Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA), wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe, w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream. Zatrzymano go w końcu września w Polsce.
Sędzia Dariusz Łubowski w ustnym uzasadnieniu przypomniał m.in., że obrona Żurawlowa obszernie podnosiła zarzuty wobec niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, wskazując, że istnieje bezwzględna przeszkoda do wykonania ENA.
Podnosiła, że ewentualne wydanie ściganego do Niemiec naruszałoby prawa i wolności człowieka. Zdaniem obrony miałoby to wynikać z politycznego kontekstu tej sprawy i głębokiego upolitycznienia sądów niemieckich
— mówił sędzia.
CZYTAJ TAKŻE: Sąd odmówił wydania Wołodymyra Żurawlowa Niemcom! Nakazał też jego zwolnienie, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743425-zurawlow-nie-trafi-do-niemiec-co-na-to-niemieckie-msz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.