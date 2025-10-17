Dziś rano na autostradzie w Austrii doszło do poważnego wypadku z udziałem ciężarówki, polskiego autokaru turystycznego i furgonetki. „Ponad 20 osób zostało rannych, w tym dwie z nich znajdują się w stanie krytycznym, jedna osoba zginęła. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach, trwa akcja ratunkowa służb ratowniczych” - podał portal MeinBezirk.
Do tragedii doszło dziś rano na autostradzie północnej (A5) w powiecie Mistelbach przy obwodnicy Drasenhofen. Furgonetka wjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarówką. Jadący za nią polski autokar nie zdołał uniknąć kolizji.
Kierowca auta osobowego zginął na miejscu
Według policji wypadek miał miejsce tuż przed godziną 7 rano. Samochód jechał w kierunku Czech, kiedy nagle wyjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającą ciężarówką.
Dla kierowcy auta pomoc przyszła zbyt późno – zginął na miejscu wypadku
— czytamy na łamach MeinBezirk.
W autokarze, który jechał tuż za furgonetką, znajdowały się łącznie 24 osoby. Część rannych przewieziono do Czech.
Kierowcy ciężarówki i autokaru uwięzieni
Kierowca ciężarówki i kierowca autobusu zostali uwięzieni w swoich pojazdach w wyniku zderzenia i musieli zostać uwolnieni przez straż pożarną. Na miejscu zdarzenia interweniowały m.in. trzy helikoptery ratunkowe.
Policja potwierdziła, że wszystkie trzy pojazdy biorące udział w wypadku miały polskie tablice rejestracyjne.
A5 całkowicie zamknięta
Po wypadku autostrada A5 została zamknięta w obu kierunkach. Według serwisu drogowego ORF ruch pozostanie wstrzymany prawdopodobnie do przedpołudnia.
Wyznaczono objazd przez B7 przez Drasenhofen – już rano doszło tam do znacznych zatorów, zwłaszcza w kierunku Czech.
tt/MeinBezirk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743358-dramat-w-austrii-polski-autobus-zderzyl-sie-z-ciezarowka
