Dramat w Austrii! Polski autobus zderzył się z ciężarówką. Na miejscu trzy śmigłowce. Jedna osoba nie żyje, wiele zostało rannych

Sprawdź Miejsce tragedii / autor: FB/Komenda Straży Pożarnej Powiatu Mistelbach
Miejsce tragedii / autor: FB/Komenda Straży Pożarnej Powiatu Mistelbach

Dziś rano na autostradzie w Austrii doszło do poważnego wypadku z udziałem ciężarówki, polskiego autokaru turystycznego i furgonetki. „Ponad 20 osób zostało rannych, w tym dwie z nich znajdują się w stanie krytycznym, jedna osoba zginęła. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach, trwa akcja ratunkowa służb ratowniczych” - podał portal MeinBezirk.

Do tragedii doszło dziś rano na autostradzie północnej (A5) w powiecie Mistelbach przy obwodnicy Drasenhofen. Furgonetka wjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarówką. Jadący za nią polski autokar nie zdołał uniknąć kolizji.

Kierowca auta osobowego zginął na miejscu

Według policji wypadek miał miejsce tuż przed godziną 7 rano. Samochód jechał w kierunku Czech, kiedy nagle wyjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającą ciężarówką.

Dla kierowcy auta pomoc przyszła zbyt późno – zginął na miejscu wypadku

— czytamy na łamach MeinBezirk.

W autokarze, który jechał tuż za furgonetką, znajdowały się łącznie 24 osoby. Część rannych przewieziono do Czech.

Kierowcy ciężarówki i autokaru uwięzieni

Kierowca ciężarówki i kierowca autobusu zostali uwięzieni w swoich pojazdach w wyniku zderzenia i musieli zostać uwolnieni przez straż pożarną. Na miejscu zdarzenia interweniowały m.in. trzy helikoptery ratunkowe.

Policja potwierdziła, że wszystkie trzy pojazdy biorące udział w wypadku miały polskie tablice rejestracyjne.

A5 całkowicie zamknięta

Po wypadku autostrada A5 została zamknięta w obu kierunkach. Według serwisu drogowego ORF ruch pozostanie wstrzymany prawdopodobnie do przedpołudnia.

Wyznaczono objazd przez B7 przez Drasenhofen – już rano doszło tam do znacznych zatorów, zwłaszcza w kierunku Czech.

tt/MeinBezirk

