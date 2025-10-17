Spotkanie prezydentów USA i Rosji jest wspaniałą wiadomością dla wszystkich ludzi na świecie, którzy miłują pokój. Jesteśmy gotowi – napisał na X premier Węgier Viktor Orbán. Dodał następnie, że omówił już telefonicznie z prezydentem Donaldem Trumpem organizację szczytu.
„Węgry są wyspą POKOJU!”
Kolejna wielka szansa dla pokoju. A to dopiero czwartek!
— stwierdził na Facebooku węgierski premier.
Orban poinformował w kolejnym poście na X o rozmowie telefonicznej, którą przeprowadził w czwartek wieczorem czasu węgierskiego z prezydentem Trumpem.
Właśnie skończyłem rozmowę telefoniczną z prezydentem Donaldem Trumpem. Przygotowania do szczytu pokojowego pomiędzy USA i Rosją są w toku. Węgry są wyspą POKOJU!
— napisał polityk.
„To fantastyczna wiadomość”
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto stwierdził na Facebooku, że „droga do pokoju prowadzi przez negocjacje”.
To fantastyczna wiadomość, że Donald Trump i Władimir Putin jeszcze raz ze sobą rozmawiali, a jeszcze lepszą informacją jest to, że niedługo się spotkają. Droga do pokoju prowadzi przez negocjacje. Rozwiązania (problemu) wojny nie znajdziemy na polu bitwy
— napisał szef węgierskiej dyplomacji.
Prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Władimirem Putinem w Budapeszcie. Wspaniała wiadomość dla narodów kochających pokój. Jesteśmy zadowoleni i gotowi, by być gospodarzem tego historycznego spotkania
— zapewnił z kolei na X rzecznik węgierskiego rządu Zoltán Kovács.
Szukanie pokojowych rozwiązań
Orban w środowym wywiadzie dla portalu tygodnika „Mandiner” zapowiedział, że spotka się z Trumpem „wkrótce”. W tej samej rozmowie skomentował wysiłki dyplomatyczne Trumpa w kontekście podpisanego w Szarm el-Szejk przez przywódców USA, Turcji, Egiptu i Kataru planu pokojowego dla Strefy Gazy.
Od powrotu Trumpa do Białego Domu rozwija się globalna sieć przywódców, którzy szukają pokojowych rozwiązań w każdym konflikcie zbrojnym. Węgry są częścią tego sojuszu. Obecnie już ponad 12 liderów udziela sobie wzajemnego wsparcia w sprawie pokoju
— przekonywał Orban. Odnosząc się do wojny na Ukrainie, dodał, że „prezydent Trump już dawno zawarłby pokój, gdyby europejscy liderzy wciąż nie podżegali (prezydenta Ukrainy) Wołodymyra Zełenskiego”.
Gdybyśmy grali z Amerykanami w tej samej drużynie, już teraz mielibyśmy pokój. Ale europejscy liderzy chcą kontynuować wojnę; mają swoją strategię i plan
— stwierdził węgierski premier.
Spotkanie w Budapeszcie
Prezydent Trump ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Rozmowy mają nastąpić po „spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów” w przyszłym tygodniu. W trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują „położyć kres tej »niesławnej« wojnie między Rosją a Ukrainą” – wynika z wpisu Trumpa na jego własnej platformie społecznościowej Truth Social.
CZYTAJ WIĘCEJ: Trump rozmawiał z Putinem. Prezydent USA poinformował, że rozmowa była „produktywna” i podał miejsce następnego spotkania
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743346-trump-i-putin-w-budapeszcie-orban-wielka-szansa-dla-pokoju
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.