RELACJA. 1332. dzień wojny. Trump rozmawiał z Putinem, Zełenski w USA. "Już widzimy, że Moskwa spieszy się ze wznowieniem dialogu..."

Sprawdź autor: PAP/EPA/
Trwa 1332. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Piątek, 17 października 2025 r.

00:01. Zełenski: Rosja zechciała wznowić dialog, gdy tylko usłyszała o Tomahawkach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek, że przybył do Waszyngtonu, gdzie w piątek ma spotkać się z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Ocenił, że Moskwa zechciała wznowić dialog z USA, gdy tylko usłyszała o rakietach Tomahawk dla Kijowa.

Na jutro zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Trumpem i liczymy, że impuls tłumienia terroru i wojny, który zadziałał na Bliskim Wschodzie, pomoże zakończyć rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie

— napisał Zełenski w serwisie Telegram.

Putin na pewno nie jest bardziej zuchwały od Hamasu czy dowolnych innych terrorystów. Język siły i sprawiedliwości z pewnością zadziała też wobec Rosji. Już widzimy, że Moskwa spieszy się ze wznowieniem dialogu, jak tylko usłyszała o Tomahawkach

— ocenił prezydent, odnosząc się do amerykańskich pocisków manewrujących, których sprzedaż ma być tematem jego piątkowej rozmowy z Trumpem.

Do trzeciej wizyty ukraińskiego prezydenta w Białym Domu podczas prezydentury Trumpa dojdzie po dwóch weekendowych rozmowach telefonicznych między przywódcami, podczas których omawiali oni m.in. potencjalną sprzedaż Ukrainie Tomahawków.

Zełenski przekazał, że jeszcze w czwartek spotka się z przedstawicielami firm z branży zbrojeniowej.

Między innymi będziemy rozmawiać o dodatkowych dostawach systemów obrony powietrznej

— dodał.

Spotka się też z przedstawicielami amerykańskich przedsiębiorstw energetycznych.

Teraz, gdy Rosja stawia na terror wobec naszej energetyki i zadaje codzienne ciosy, pracujemy na rzecz wytrzymałości Ukrainy

— napisał Zełenski.

Prezydent po raz pierwszy za kadencji Trumpa będzie nocował w Blair House, na którym już zawisła ukraińska flaga. W mieszczącej się niedaleko Białego Domu rezydencji tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.

