Europosłowie komisji spraw zagranicznych oraz komisji rozwoju Parlamentu Europejskiego wyłonili finalistów Nagrody im. Andrieja Sacharowa za Wolność Myśli w 2025 r. – poinformował PE. Wśród nich znalazł się dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut.
W gronie finalistów znaleźli się uwięzieni dziennikarze walczący o wolność słowa – Poczobut z Białorusi oraz Mzia Amaglobeli z Gruzji, dziennikarze i pracownicy organizacji pomocowych w Palestynie i strefach konfliktów reprezentowani przez Palestyński Związek Dziennikarzy, Czerwony Półksiężyc i UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie), a także studenci z Serbii.
Laureata wybierze Konferencja Przewodniczących PE, w skład której wchodzą przewodnicząca europarlamentu Roberta Metsola oraz liderzy grup politycznych. Decyzja zostanie ogłoszona 22 października podczas sesji plenarnej w Strasburgu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Andrzej Poczobut kandydatem grupy EKR do Nagrody Sacharowa. „Jest bohaterem, który nigdy nie ugiął się przed reżimem Łukaszenki”
Data wręczenia nagrody
Uroczyste wręczenie nagrody, której wartość wynosi 50 tys. euro, zaplanowano na 16 grudnia w Strasburgu.
Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji. Wśród laureatów są m.in. były prezydent RPA, który doprowadził do zniesienia apartheidu, Nelson Mandela, organizacja Reporterzy Bez Granic (RSF), przywódca antykremlowskiej opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny i działacz na rzecz praw mniejszości Ujgurów w Chinach Ilham Tohti.
Według białoruskiej opozycji i organizacji praw człowieka na Białorusi jest około 1,2 tys. więźniów politycznych; wielu z nich zostało aresztowanych w odpowiedzi na masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r.
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku, a 8 lutego 2023 roku skazany za „działalność szkodzącą interesom państwa” (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w zakładzie karnym w Nowopołocku, który ma opinię jednego z najgorszych białoruskich więzień.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Andrzej Poczobut ponownie wtrącony do izolatki w łagrze. Miał tam zostać umieszczony jeszcze 23 sierpnia, na kolejne sześć miesięcy
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743333-andrzej-poczobut-wsrod-finalistow-nagrody-im-sacharowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.