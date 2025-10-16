Parlament Francji odrzucił w czwartek wniosek o wotum nieufności wobec rządu premiera Sebastiena Lecornu złożony przez skrajnie lewicową Francję Nieujarzmioną (LFI). Za wnioskiem, popartym przez część lewicy, opowiedziało się 271 posłów. Do przyjęcia wniosku niezbędnych było 289 głosów. Odrzucono również wniosek prawicowego Zjednoczenia Narodowego w tej samej sprawie.
Proporcja mandatów posiadanych przez zwolenników i przeciwników wotum nieufności wskazywała na niewielką różnicę głosów na korzyść rządu. Zwracano przy tym uwagę, że część deputowanych nie podporządkuje się oficjalnemu stanowisku swoich partii.
Parlament odrzucił też wniosek o wotum nieufności wobec rządu premiera Sebastiena Lecornu złożony przez prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN). Wniosek poparło 144 posłów, podczas gdy do jego przyjęcia niezbędnych było 289 głosów.
Oznacza to, że mniejszościowy rząd przetrwał próby zmuszenia go przez opozycję do ustąpienia. Było to możliwe dlatego, że Lecornu pozyskał głosy opozycyjnej Partii Socjalistycznej (PS) spełniając jej żądanie i zapowiadając zawieszenie reformy podnoszącej wiek emerytalny do 64 lat.
