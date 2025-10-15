Trwa 1331. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 16 października 2025 r.
21:47. Prezydent Ukrainy przybył do Waszyngtonu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przybył do Waszyngtonu. W piątek ukraiński przywódca ma spotkać się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Na jutro zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Trumpem i liczymy, że impuls tłumienia terroru i wojny, który zadziałał na Bliskim Wschodzie, pomoże zakończyć rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie
— napisał Zełenski w serwisie Telegram.
Jak ocenił, Moskwa chciała szybko wznowić dialog, gdy tylko usłyszała o rakietach Tomahawk.
21:30. „WSJ”: osłabły szanse na przekazanie nowej silnej broni Ukrainie
Wygląda na to, że osłabły szanse na przekazanie przez USA nowej silnej broni Ukrainie - ocenił „Wall Street Journal”, komentując uwagi prezydenta Donalda Trumpa po jego rozmowie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
Trump napisał na własnym portalu społecznościowym Truth Social, że rozmowa z Putinem była „produktywna”. Według gazety to sformułowanie osłabia szanse na przekazanie przez USA Ukrainie nowego silnego uzbrojenia.
W minionych dniach Trump publicznie i prywatnie sygnalizował, że skłania się ku wysłaniu Ukrainie pocisków manewrujących dużego zasięgu Tomahawk - przekazały dwa źródła, zaznajomione z rozmowami na ten temat.
Sprzedaż Ukrainie tego rodzaju uzbrojenia ma być jednym z tematów poruszonych w piątek na spotkaniu Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie.
„WSJ” podkreślił, że prezydent USA po sierpniowym spotkaniu z Putinem na Alasce wyrażał zirytowanie z powodu stanowiska rosyjskiego przywódcy i braku postępu na ścieżce ku zakończeniu wojny w Ukrainie. Trump nie wykluczał nałożenia sankcji na Rosję, jednak do tej pory do tego nie doszło. Również we wpisie opublikowanym przez Trumpa po rozmowie z Putinem nie było sygnałów, świadczących o tym, że może nałożyć sankcje na Rosję. Napisał natomiast, że rozmawiano o handlu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi po zakończeniu wojny z Ukrainą.
21:15. Kreml: Tomahawki nie pomogą Ukrainie, a zaszkodzą relacjom USA-Rosja (opis)
Władimir Putin ostrzegł Donalda Trumpa, że ewentualne przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk nie zmieni sytuacji na polu bitwy, natomiast zaszkodzi relacjom rosyjsko-amerykańskim i procesowi pokojowemu - powiedział w czwartek doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow.
20:28. Kreml: Ławrow i Rubio szybko zaczną przygotowania do szczytu
Rosja i Stany Zjednoczone szybko rozpoczną przygotowania do spotkania przywódców obu państw w Budapeszcie i w związku z tym w najbliższych dniach odbędzie się rozmowa szefów dyplomacji Siergieja Ławrowa i Marco Rubio - poinformował w czwartek doradca Władimira Putina Jurij Uszakow.
Powiedział on także, że czwartkowa rozmowa Putina i Trumpa odbyła się z inicjatywy rosyjskiego przywódcy. Podczas niej obaj politycy ustalili, że spotkają się osobiście w Budapeszcie.
20:02. Orban: Spotkanie liderów USA i Rosji wspaniałą wiadomością dla miłośników pokoju
Planowane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji jest wspaniałą wiadomością dla wszystkich ludzi na świecie, którzy kochają pokój. Jesteśmy gotowi - napisał w czwartek na X premier Węgier Viktor Orban, komentując zapowiedź rozmów liderów USA i Rosji w Budapeszcie.
Kolejna wielka szansa dla pokoju. A to dopiero czwartek!
— dodał na Facebooku węgierski premier.
19:32. Trump rozmawiał z Putinem
Amerykański przywódca poinformował, że odbył „produktywną” rozmowę z Putinem. Poinformował również, że spotka się z prezydentem Rosji na Węgrzech.
CZYTAJ WIĘCEJ: Trump rozmawiał z Putinem. Prezydent USA poinformował, że rozmowa była „produktywna” i podał miejsce następnego spotkania
18:51. Lider Republikanów w Senacie: przyszedł czas na miażdżące sankcje na Rosję
Lider Republikanów w Senacie John Thune powiedział w czwartek, że „nadszedł już czas” na procedowanie ustawy o „miażdżących” sankcjach na Rosję i zapowiedział, że podda je pod głosowanie - podał portal Punchbowl News. Według AP, Biały Dom sygnalizował w ostatnich dniach zainteresowanie projektem.
Jak doniósł na platformie X reporter portalu Punchbowl News, zajmującego się amerykańskim Kongresem, Thune miał mu powiedzieć, że „nadszedł czas” na podjęcie ustawy zgłoszonej przez senatorów Lindseya Grahama i Richarda Blumenthala i że jest gotów, by dopuścić do jej dalszego procedowania.
Myślę, że to odpowiedni czas (…) Musimy z tym ruszyć
— powiedział Thune, który miał się spotkać w tej sprawie z Grahamem.
18:44. Jermak omówił z amerykańskimi senatorami współpracę wojskową i presję gospodarczą na Rosję
Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, który przebywa w USA w składzie ukraińskiej delegacji, poinformował o serii spotkań z amerykańskimi senatorami z różnych partii politycznych. Omówiono współpracę wojskową Ukrainy i USA, presję gospodarczą na Rosję oraz powrót deportowanych ukraińskich dzieci.
Tematy: współpraca wojskowa i gospodarcza – w tym rozszerzenie wspólnych mocy produkcyjnych w ramach Drone Deal, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i zdolności (do ataków) dalekiego zasięgu Ukrainy dzięki zamrożonym rosyjskim aktywom, wydobycie strategicznych pierwiastków ziem rzadkich oraz projekty energetyczne
— napisał Jermak w komunikatorze Telegram w czwartek po spotkaniu. Dodał, że rozmawiano także o wzmocnieniu reżimu sankcyjnego, „zamknięciu luk, które wciąż pozwalają Kremlowi kupować zachodnie komponenty do swoich rakiet, oraz o ograniczeniu dochodów ze sprzedaży surowców energetycznych”. Szczególną uwagę poświęcono kwestii dzieci.
Zbliża się do końca przygotowanie projektu ustawy, która uznaje Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm, dopóki nie zwróci ona wszystkich porwanych ukraińskich dzieci
— poinformował szef Biura Prezydenta.
18:00. Spada tempo zdobyczy terytorialnych Rosji
Rosyjskie siły lądowe zajęły we wrześniu prawdopodobne ok. 250 km kw. ukraińskiego terytorium, co jest znaczącym spadkiem wobec ok. 465 km kw. zajętych w sierpniu, z kolei teren zajęty w sierpniu był nieco mniejszy niż w lipcu - przekazał brytyjski wywiad wojskowy.
W codziennej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że mniejsza powierzchnia zajętego terytorium we wrześniu w porównaniu z sierpniem jest najprawdopodobniej efektem tego, że rosyjskie siły lądowe skupiały uwagę na przesunięciu wielu jednostek, w tym dywizji wojsk powietrznodesantowych, wzdłuż linii frontu, z obwodu sumskiego do obwodów donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego.
Napisano, że rosyjskie siły kontynuują postępy w obwodzie dniepropietrowskim i po zdobyciu pierwszej połowie października miejscowości Werbowe próbują obecnie przejąć kontrolę nad miejscowościami Ołeksijiwka i Nowohryhoriwka.
Dodano, że walki toczą się na większości obszaru Kupiańska w obwodzie charkowskim, a według doniesień rosyjskie wojska zajęły większość wysokich budynków w północnej części miasta, zaś ukraińskie próbują je stamtąd wyprzeć. Ponadto rosyjskie wojska kontynuują intensywne wysiłki w celu otoczenia Pokrowska w obwodzie donieckim, który jest kluczowym ukraińskim węzłem logistycznym wspierającym operacje w Donbasie. Oceniono, że Pokrowsk prawdopodobnie pozostaje priorytetowym celem Rosji, gdyż ma tam miejsce względnie największa liczba ataków w stosunku do pozostałej części linii frontu.
17:40. Trump: jestem w trakcie długiej rozmowy z Putinem
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że jest w trakcie rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
Rozmawiam teraz z Prezydentem Putinem. Rozmowa jest w toku, jest długa i zrelacjonuję jej treść, podobnie jak Prezydent Putin, po jej zakończeniu. Dziękuję za uwagę!
— napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
17:13. Biały Dom potwierdza - będzie rozmowa telefoniczna Trump-Putin
Prezydent USA Donald Trump będzie dziś rozmawiać przez telefon z Władimirem Putinem - podał Biały Dom, potwierdzając tym samym informację portalu Axios. Trump wcześniej zapowiadał, że musi porozmawiać z Putinem, zanim zdecyduje się przekazać Ukrainie rakiet Tomahawk.
17:01. Axios: Trump odbędzie dziś rozmowę telefoniczną z Putinem
Prezydent USA Donald Trump odbędzie dziś rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - podał portal Axios. Trump wcześniej zapowiadał, że musi porozmawiać z Putinem zanim zdecyduje się przekazać Ukrainie rakiety Tomahawk.
Portal powołał się na wtajemniczone źródło. Biały Dom dotąd nie potwierdził tej informacji.
Do rozmowy ma dojść na dzień przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, podczas której przywódcy mają omówić kwestię sprzedaży amerykańskich rakiet manewrujących Tomahawk. W niedzielę Trump powiedział, że zanim podejmie decyzję w tej sprawie, będzie musiał odbyć rozmowę z rosyjskim przywódcą, bo taki krok stanowiłby „nową fazę agresji”. Mówił wówczas, że poinformował Zełenskiego o swoim zamiarze rozmowy z Putinem.
16:28. MSZ potępiło nową falę represji rosyjskich wobec Tatarów krymskich
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zdecydowanie potępia kolejną falę represji rosyjskich struktur okupacyjnych wobec Tatarów krymskich i wzywa społeczność międzynarodową do zareagowania na tę sytuację - przekazała służba prasowa MSZ.
Rankiem 15 października rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły masowe przeszukiwania domów Tatarów krymskich w kilku rejonach okupowanego Krymu. Wśród zatrzymanych znalazły się: Esma Nimetulajewa, żona więźnia politycznego Remziego Nimetulajewa i matka pięciorga dzieci, Nasiba Sajidowa, studentka kolegium pedagogicznego i wychowawczyni przedszkola, a także Elwira Alijewa i Fewzije Osmanowa
— zaznaczono w komunikacie MSZ.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało społeczność międzynarodową, organizacje praw człowieka i media do zwrócenia szczególnej uwagi na te wydarzenia, domagania się natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych, a także wszystkich nielegalnie przetrzymywanych obywateli Ukrainy.
16:00. Rosja przeprowadziła atak na jedną z wojskowych jednostek szkoleniowych, są ofiary
W czwartek rano rosyjskie wojska zaatakowały dwoma rakietami balistycznymi teren jednej z jednostek szkoleniowych Sił Zbrojnych Ukrainy; są ranni i zabici - poinformowała służba prasowa Dowództwa Operacyjnego „Południe”.
Rankiem 16 października Rosja przeprowadziła masowy, kombinowany atak na Ukrainę, w tym dwiema rakietami balistycznymi na teren jednej z jednostek szkoleniowych Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy”, położony w odległej od frontu i stosunkowo spokojnej części kraju
— podały służby prasowe na Facebooku.
Poinformowano, że pomimo ostrzeżenia, ewakuacji do schronów i innych podjętych środków bezpieczeństwa nie udało się całkowicie uniknąć strat. Na miejscu pracują służby ratownicze, ranni otrzymują wszelką niezbędną pomoc medyczną. W najbliższym czasie żołnierze jednostki będą mogli skontaktować się ze swoimi bliskimi.
15:11. Szef MI5: rośnie zagrożenie ze strony Rosji, Iranu i Chin
Zdaniem szefa MI5 Kena McCalluma Wielka Brytania stoi w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony wrogich państw, jak Rosja, Iran i Chiny, a Al-Kaida i Państwo Islamskie starają się uaktywnić potencjalnych zamachowców - poinformowała agencja Reutera.
14:28. Kreml: sprzedajemy wysokiej jakości ropę krajom, które Trump chce zniechęcić do jej kupowania
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja sprzedaje tanią, wysokiej jakości ropę naftową krajom, które prezydent USA Donald Trump chce zniechęcić do jej kupowania. Pieskow skomentował w ten sposób słowa Trumpa, że Indie przestaną kupować ten surowiec od Rosji.
Rzecznik Kremla powiedział, że Moskwa polega jedynie na publicznych komunikatach dotyczących zakupów tego surowca. Tymczasem ani Indie, ani Chiny - czyli dwa kraje, które są największymi nabywcami rosyjskiej ropy - publicznie nie potwierdziły, że zaprzestaną jego importu.
13:45. KE chce, by inicjatywa dronowa została uruchomiona na początku 2026 r.
Komisja Europejska zaproponowała w czwartek, by europejska inicjatywa dronowa została uznana za projekt priorytetowy i została uruchomiona w pierwszym kwartale 2026 r. Zaawansowany technologicznie system zdolny do zwalczania bezzałogowców ma być w pełni funkcjonalny do końca 2027 r.
13:16. Ukraiński sztab: Nasze siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim Saratowie
„Siły Obrony Ukrainy zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Saratowie w południowo-zachodniej Rosji, jedno z najstarszych tego rodzaju przedsiębiorstw w tym kraju” – powiadomił Sztab Generalny w Kijowie.
Saratowska rafineria jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw rafineryjnych w Rosji. Na 2023 rok wolumen przerobu ropy wynosił 4,8 mln ton. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w zabezpieczanie potrzeb Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
— przekazał sztab w komunikacie.
Podkreślił, że ukraińskie wojska konsekwentnie wypełniają plan działań, których celem jest rażenie krytycznych elementów wojskowo-przemysłowej bazy Rosji, by pozbawić ją możliwości kontynuowania agresji.
Ciąg dalszy nastąpi… Sława Ukrainie!
— uprzedziło ukraińskie dowództwo.
12:07. Szef Naftohazu: rosyjskie ataki wpływają na wydobycie gazu i zmuszają nas do importu
Rosyjskie, zmasowane ataki na infrastrukturę gazową Ukrainy wpływają na wielkość wydobycia surowca i zmuszają do jego zakupów za granicą – oświadczył prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz Ukrainy Serhij Korecki.
To już szósty zmasowany atak na obiekty gazowe tylko od początku października. Oczywiste jest, że rosyjscy terroryści na tym nie poprzestaną. Ma to bezpośredni wpływ na wolumen wydobycia własnego gazu, który jesteśmy zmuszeni uzupełniać importem
— przekazał Korecki na portalach społecznościowych.
W nocy ze środy na czwartek wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak m.in. na ukraińskie obiekty gazowe. W obwodzie połtawskim całkowicie wstrzymano prace na jednej z instalacji wydobywczych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie użyli ponad 300 dronów uderzeniowych i 37 rakiet, w tym balistycznych.
11:11. Merz chce wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji do wsparcia Ukrainy
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w Bundestagu, że na nadchodzącym szczycie UE będzie apelował o wykorzystanie zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów państwowych do udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 140 mld euro.
W ubiegłym tygodniu przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec (krajów E3) w rozmowie telefonicznej uzgodnili gotowość do podjęcia działań zmierzających do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia ukraińskiego wojska.
Nie chcemy tego (tych środków - PAP), by przedłużać wojnę, ale by ją zakończyć
— podkreślił Merz.
Dodał, że przywódca Rosji Władimir Putin „musi zrozumieć, że nasze wsparcie dla Ukrainy nie osłabnie, lecz będzie rosło”.
Zgodnie z popieranym przez Merza planem Ukraina miałaby rozpocząć spłatę pożyczki, gdy Rosja zacznie wypłacać jej reparacje wojenne.
10:27. Chińskie MSZ po słowach Trumpa: będziemy nadal prowadzić legalny handel z Rosją
Chiny prowadzą normalną i legalną współpracę gospodarczą, handlową i energetyczną z krajami na całym świecie, w tym z Rosją – oświadczyłoministerstwo spraw zagranicznych w Pekinie, odnosząc się do apeli prezydenta USA Donalda Trumpa, by ChRL przestała kupować rosyjską ropę naftową.
09:50. Rosyjskie rafinerie przełożą prace remontowe, muszą zapewnić bieżące dostawy paliw
Rosyjskie rafinerie ropy naftowej przełożą planowane wcześniej remonty, aby nie przerywać pracy i zapewnić odpowiednie dostawy paliw – poinformował minister energetyki Rosji Siergiej Cywiliow. Na rosyjskim rynku odczuwalne są braki paliwa po atakach sił ukraińskich na zakłady petrochemiczne.
We wrześniu wprowadzono częściowe ograniczenie eksportu oleju napędowego oraz wydłużono do końca roku ograniczenia eksportu benzyny. Problemy rosyjskiego sektora naftowego wynikają z ukraińskich ataków na rafinerie, rurociągi i magazyny paliwa. Braki występują m.in. na okupowanym Krymie, w europejskiej części Rosji i na Dalekim Wschodzie, a w skali całego kraju są oceniane na co najmniej 20 proc.
Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie głównie przy użyciu bezzałogowców własnej produkcji, które są w stanie osiągać cele odległe nawet o 1500-2000 km od linii frontu.
09:26. Zełenski: Wojska rosyjskie stosują podwójny terror
Wojska rosyjskie stosują wobec Ukrainy podwójny terror: najpierw atakują ciężkimi dronami uderzeniowymi, a następnie biją w strażaków i energetyków, którzy usuwają następstwa zniszczeń – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. instalacje wydobycia gazu w obwodzie połtawskim oraz obiekty infrastruktury krytycznej w obwodach: winnickim, sumskim i czernihowskim. W ośmiu obwodach i Kijowie wprowadzono awaryjne wyłączenia dostaw prądu.
Ta noc to ataki na naszych ludzi, naszą energetykę, naszą infrastrukturę cywilną. Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 300 dronów uderzeniowych i 37 rakiet, z których znaczną część stanowiły rakiety balistyczne
— napisał prezydent w mediach społecznościowych.
Są ranni. Wszędzie trwają obecnie prace naprawcze. Służby działają. Potwierdzono, że Rosjanie stosują podwójny terror – atakują Shahedami (dronami produkcji irańskiej – PAP) z amunicją kasetową, a następnie przeprowadzają powtórne uderzenia, by ranić strażaków i energetyków pracujących przy usuwaniu skutków wcześniejszych zniszczeń
— podkreślił.
Zełenski ponownie zaapelował o nasilenie presji sankcyjnej na Rosję; uznał, że jej przywódca Władimir Putin „pozostaje głuchy na wszystko, co mówi świat, dlatego jedynym językiem, który wciąż jest w stanie zrozumieć, jest język presji. Presji sankcyjnej i presji dalekiego zasięgu”. Szef państwa ukraińskiego zapowiedział, że będzie rozmawiał o sankcjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem podczas swojej wizyty w Waszyngtonie, która oczekiwana jest w piątek.
08:38. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1080 żołnierzy (łącznie 1127300 od początku pełnoskalowej wojny).
07:50. Ceny ropy rosną - Trump podał, że Indie przestaną kupować surowiec od Rosji
Ceny ropy na globalnych giełdach rosną, po tym, jak prezydent USA Donald Trump poinformował, że premier Indii Narendra Modi zobowiązał się, że jego kraj zaprzestanie zakupu rosyjskiej ropy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,7 USD, wyżej o 0,8 proc. Brent na ICE na XII jest wyceniana po 62,3 USD za baryłkę, w górę o 0,7 proc.
Wczoraj prezydent USA Donald Trump poinformował, że Indie wstrzymają zakupy ropy od swojego głównego dostawcy, Rosji, a Stany Zjednoczone będą teraz próbowały skłonić Chiny do podjęcia podobnych działań.
06:25. Finlandia - zajęcie należących do Rosji nieruchomości jest zgodne z prawem
Zajęcie nieruchomości należących do Federacji Rosyjskiej znajdujących się na terenie Finlandii, w tym gmachu Centrum Kultury i Nauki w Helsinkach, jest zgodne z prawem, mimo że rosyjskie władze uznają to za nielegalne - orzekł sąd apelacyjny w Helsinkach.
Wiele z rosyjskich nieruchomości objętych postępowaniem egzekucyjnym znajduje się w prestiżowych dzielnicach Helsinek oraz w okolicach, a ich łączna wartość szacowana jest na ok. 40 mln euro. Wśród obiektów objętych nakazem zabezpieczenia są budynki i bloki mieszkalne należące do rosyjskiej ambasady, posiadłości nadmorskie, a także opuszczona kamienica w centrum stolicy, która w pamięci lokalnych mieszkańców funkcjonuje jako „miejscówka KGB”.
Procedurą egzekucyjną objęte zostały także obiekty na autonomicznych i zdemilitaryzowanych Wyspach Alandzkich położonych w połowie przeprawy morskiej do Szwecji, które znalazły się we władaniu Rosji w czasie II wojny światowej. W ostatnich latach jedna z nadmorskich nieruchomości przydzielona została administracji Władimira Putina.
06:13. W obozie szkolącym do wywoływania zamieszek w Mołdawii byli Rosjanie
Ustaliliśmy, że w obozie szkoleniowo-bojowym na zachodzie Serbii przebywało też trzech obywateli Federacji Rosyjskiej - poinformował prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. W obozie tym organizowano szkolenia dla osób, które miały wywoływać zamieszki w Mołdawii w okresie okołowyborczym.
Odpowiadając na pytanie dziennikarzy bałkańskiej redakcji Radia Wolna Europa o to, czy za obozem szkoleniowym na zachodzie kraju stały służby rosyjskie, prezydent Vuczić powiedział, że „nie może stwierdzić, że były to służby rosyjskie, ale ustalono obecność trzech obywateli Rosji w obozie niedaleko Loznicy”.
Dodał, że zatrzymano też osoby narodowości serbskiej, a śledztwo jest w toku.
04:00. W tym roku Lizbona przekaże Ukrainie na uzbrojenie 221 mln euro
Rząd Portugalii przekaże w tym roku władzom Ukrainy w ramach pomocy na uzbrojenie w sumie kwotę 221 mln euro - poinformował portugalski minister obrony Nuno Melo.
W rozmowie z dziennikarzami szef resortu obrony Portugalii wyjaśnił, że w sytuacji nadzwyczajnych wydatków związanych z wsparciem dla Ukrainy kwota ta nie będzie mogła zostać powiększona do grudnia br.
02:37 Prezydent Syrii chce przedefiniować relacje z Moskwą
Prezydent Syrii Ahmad al-Szara powiedział podczas wizyty w Moskwie, że chce „przedefiniować” stosunki między jego krajem a Rosją. Chce także deportacji byłego syryjskiego dyktatora Baszara al-Asada.
Jest to pierwsza wizyta Szary w Moskwie po upadku w Syrii reizmu Baszara al-Asada. Były dyktator tego kraju znajduje obecnie schronienie w Rosji, ale obecny przywódca Syrii zdradził dziennikarzom, że stara się o wydanie al-Asada Damaszkowi.
Al-Szara został przyjęty przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, który podczas powitania stwierdził, że „przez wiele dekad zawsze kierowaliśmy się jednym: interesami narodu syryjskiego. Naprawdę łączą nas bardzo głębokie więzi z narodem syryjskim”.
Putin podkreślił, że ponad 4000 młodych Syryjczyków studiuje obecnie w Rosji i wyraził nadzieję, że w przyszłości wzmocnią oni „państwo syryjskie”. Z kolei al-Szara wyraził chęć „przedefiniowania” stosunków na linii Damaszek - Moskwa i mówił jednocześnie o „długoletnich więziach historycznych” między Syrią a Rosją oraz „wspólnych interesach” obu krajów.
00:01. Zełenski: wszystkie szczegóły spotkania z Trumpem są gotowe
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że wszystkie szczegóły jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem są gotowe. Dotyczą one części wojskowej oraz gospodarczej – poinformował w codziennym nagraniu wideo.
Wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie zaplanowana jest na 17 października. Według mediów przywódcy będą rozmawiać w Białym Domu o tym, jaka broń powinna być dostarczona Ukrainie i czy Amerykanie powinni przekazać Ukraińcom pociski dalekiego zasięgu Tomahawk.
Prezydent Ukrainy podkreślił, że obecnie najważniejsze jest zwiększenie skali możliwości w zakresie „dalekosiężnych sankcji ukraińskich”.
Odrobiliśmy również naszą część pracy domowej przed spotkaniem z prezydentem Trumpem – część wojskową, a także naszą część gospodarczą. Wszystkie szczegóły są gotowe. Porządek dnia naszego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest bardzo rzeczowy i dziękuję wszystkim, którzy w tym pomagają. To naprawdę może przybliżyć zakończenie wojny: to właśnie Stany Zjednoczone mają możliwości takiego globalnego wpływu, a my robimy wszystko, by inni na świecie stanęli po jednej stronie z nami w tej pracy
— powiedział Zełenski.
Poinformował, że obecna już w Waszyngtonie ukraińska delegacja z premierką Julią Swyrydenko na czele rozpoczęła spotkania na najwyższym szczeblu.
Przygotowują podstawy do rozmowy z przywódcą Stanów Zjednoczonych, a także z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi, w tym producentami systemów obrony przeciwlotniczej, oraz z przedstawicielami firm energetycznych. Dziś odbyło się już sprawozdanie naszych przedstawicieli. Dziękuję za tę pracę
— zaznaczył Zełenski, cytowany na platformach społecznościowych swojej kancelarii.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743257-relacja-1331-dzien-wojny-trump-rozmawial-z-putinem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.