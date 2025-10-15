Trwa 1331. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 16 października 2025 r.
00:01. Zełenski: wszystkie szczegóły spotkania z Trumpem są gotowe
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że wszystkie szczegóły jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem są gotowe. Dotyczą one części wojskowej oraz gospodarczej – poinformował w codziennym nagraniu wideo.
Wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie zaplanowana jest na 17 października. Według mediów przywódcy będą rozmawiać w Białym Domu o tym, jaka broń powinna być dostarczona Ukrainie i czy Amerykanie powinni przekazać Ukraińcom pociski dalekiego zasięgu Tomahawk.
Prezydent Ukrainy podkreślił, że obecnie najważniejsze jest zwiększenie skali możliwości w zakresie „dalekosiężnych sankcji ukraińskich”.
Odrobiliśmy również naszą część pracy domowej przed spotkaniem z prezydentem Trumpem – część wojskową, a także naszą część gospodarczą. Wszystkie szczegóły są gotowe. Porządek dnia naszego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest bardzo rzeczowy i dziękuję wszystkim, którzy w tym pomagają. To naprawdę może przybliżyć zakończenie wojny: to właśnie Stany Zjednoczone mają możliwości takiego globalnego wpływu, a my robimy wszystko, by inni na świecie stanęli po jednej stronie z nami w tej pracy
— powiedział Zełenski.
Poinformował, że obecna już w Waszyngtonie ukraińska delegacja z premierką Julią Swyrydenko na czele rozpoczęła spotkania na najwyższym szczeblu.
Przygotowują podstawy do rozmowy z przywódcą Stanów Zjednoczonych, a także z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi, w tym producentami systemów obrony przeciwlotniczej, oraz z przedstawicielami firm energetycznych. Dziś odbyło się już sprawozdanie naszych przedstawicieli. Dziękuję za tę pracę
— zaznaczył Zełenski, cytowany na platformach społecznościowych swojej kancelarii.
