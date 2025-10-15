Rzecznik Pentagonu Sean Parnell poinformował, że samolot z ministrem wojny USA Pete’em Hegsethem na pokładzie wylądował awaryjnie w Wielkiej Brytanii z powodu usterki. Nikomu nic się nie stało.
Powrót do USA
Hegseth wracał samolotem do USA z Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Rzecznik Pentagonu przekazał, że samolot z ministrem musiał wylądować awaryjnie w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie maszyny.
Samolot wylądował zgodnie ze standardowymi procedurami i wszyscy na pokładzie, w tym minister Hegseth, są bezpieczni
– napisał rzecznik w serwisie X.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743251-awaryjne-ladowanie-samolotu-z-peteem-hegsethem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.