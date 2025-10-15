PILNE!

Problemy z samolotem, na którego pokładzie był Pete Hegseth. Maszyna z amerykańskim ministrem wojny awaryjnie lądowała!

autor: PAP/EPA

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell poinformował, że samolot z ministrem wojny USA Pete’em Hegsethem na pokładzie wylądował awaryjnie w Wielkiej Brytanii z powodu usterki. Nikomu nic się nie stało.

Powrót do USA

Hegseth wracał samolotem do USA z Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Rzecznik Pentagonu przekazał, że samolot z ministrem musiał wylądować awaryjnie w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie maszyny.

Samolot wylądował zgodnie ze standardowymi procedurami i wszyscy na pokładzie, w tym minister Hegseth, są bezpieczni

– napisał rzecznik w serwisie X.

