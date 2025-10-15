To reakcja na "zielone ludziki" na granicy z Rosją? Estonia zorganizuje publicznie dostępne kursy obsługi dronów!

Resort obrony oraz Estońska Liga Obrony podpisały porozumienie w sprawie organizacji publicznie dostępnych kursów z obsługi dronów – poinformowało ministerstwo obrony.

Drony są już kluczowym elementem nowoczesnej sztuki wojennej, co widać na Ukrainie, a nowa inicjatywa Estonii daje obywatelom szansę na rozwijanie umiejętności technicznych i wkład w szeroko rozumianą obronę kraju

— powiedział minister Hanno Pevkur.

W ramach porozumienia Estońska Liga Obrony (Kaitseliit), licząca około 18 tys. członków, oraz pozarządowa organizacja HK Unicorn Squad, zajmująca się edukacją technologiczną, uruchomiają podstawowe kursy z zakresu obsługi dronów. Celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z bezpiecznego obchodzenia się z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe przeznaczone dla osób, które nigdy nie latały dronem lub mają niewielkie doświadczenie z bezzałogowcami, kosztuje 100 euro. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy pracują w Estońskiej Lidze Obrony, policji lub innych estońskich strukturach siłowych.

W Estonii we wrześniu początkiem nowego roku szkolnego, pod patronatem resortu obrony, w szkołach średnich wprowadzono również przedmiot fakultatywny z zakresu technologii dronowej oraz obsługi bezzałogowców.

Szkolenia z obsługi dronów w szkołach wpisują się w szerszą wizję, w której technologia, edukacja i bezpieczeństwo wspierają się wzajemnie i wzmacniają całe społeczeństwo

— mówił wówczas minister obrony.

